У мережу виклали раритетне фото костелу Петра і Павла. ФОТО





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Собор святих апостолів Петра і Павла, або кафедральний костел святих Апостолів Петра і Павла і єзуїтський колегіум — пам’ятки архітектури національного значення, які знаходяться в історико-культурному заповіднику «Старий Луцьк» на вулиці Кафедральній у Луцьку.



Костел і колегіум належали ордену єзуїтів і були збудовані для його потреб.



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