У мережу виклали раритетне фото костелу Петра і Павла. ФОТО
Сьогодні, 02:34
Показали раритетне фото Єзуїтського кафедрального костелу 1862-1874.
Пише Волинь UA.
Собор святих апостолів Петра і Павла, або кафедральний костел святих Апостолів Петра і Павла і єзуїтський колегіум — пам’ятки архітектури національного значення, які знаходяться в історико-культурному заповіднику «Старий Луцьк» на вулиці Кафедральній у Луцьку.
Костел і колегіум належали ордену єзуїтів і були збудовані для його потреб.
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Пише Волинь UA.
Собор святих апостолів Петра і Павла, або кафедральний костел святих Апостолів Петра і Павла і єзуїтський колегіум — пам’ятки архітектури національного значення, які знаходяться в історико-культурному заповіднику «Старий Луцьк» на вулиці Кафедральній у Луцьку.
Костел і колегіум належали ордену єзуїтів і були збудовані для його потреб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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