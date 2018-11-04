вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У мережу виклали раритетне фото костелу Петра і Павла. ФОТО

У мережу виклали раритетне фото костелу Петра і Павла. ФОТО
Показали раритетне фото Єзуїтського кафедрального костелу 1862-1874.

Пише Волинь UA.

Собор святих апостолів Петра і Павла, або кафедральний костел святих Апостолів Петра і Павла і єзуїтський колегіум — пам’ятки архітектури національного значення, які знаходяться в історико-культурному заповіднику «Старий Луцьк» на вулиці Кафедральній у Луцьку.

Костел і колегіум належали ордену єзуїтів і були збудовані для його потреб.
У мережу виклали раритетне фото костелу Петра і Павла. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: костел, ретрофото
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Активісти прийшли з «розбірками» на офіс волинської «Батьківщини». ФОТО. ВІДЕО
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами жовтня
У Луцьку можуть дати півгектара землі під дитячу церкву
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У мережу виклали раритетне фото костелу Петра і Павла. ФОТО
Сьогодні, 02:34
На Волині гімназисти передали воїнам АТО маскувальну сітку
Сьогодні, 01:30
Пошкодив авто і «прокатав» людину на капоті: У Луцьку шукають винуватця ДТП. ФОТО
Сьогодні, 00:21
У Польщі автобус з українськими заробітчанами потрапив в ДТП
04 листопад, 23:39
Щоб лікувати ще й душу: в Луцькому гарнізонному військовому госпіталі облаштують храм
04 листопад, 22:37
Схожі новини
Костел у Любешові на фото 1920-х років Костел у Любешові на фото 1920-х років
24 серпень, 09:50
Волинський костел на польських листівках 30-х років Волинський костел на польських листівках 30-х років
02 листопад, 08:48
Показали старовинні фото ковельського вокзалу Показали старовинні фото ковельського вокзалу
01 листопад, 11:20
Військові маневри на Волині в 1932 році. РЕТРОФОТО Військові маневри на Волині в 1932 році. РЕТРОФОТО
22 жовтень, 09:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Владика Михаїл навів докази того, що УПЦ МП підпорядковується Росії. ВІДЕО
04 листопад, 16:16
 1
У мережу виклали раритетне фото костелу Петра і Павла. ФОТО
Сьогодні, 02:34
 0
На Волині гімназисти передали воїнам АТО маскувальну сітку
Сьогодні, 01:30
 0
Пошкодив авто і «прокатав» людину на капоті: У Луцьку шукають винуватця ДТП. ФОТО
Сьогодні, 00:21
 0
У Польщі автобус з українськими заробітчанами потрапив в ДТП
04 листопад, 23:39
 0
Медіа
відео
1/8