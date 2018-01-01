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Любешів: мешканці району нарікають на бездоріжжя. ФОТО

Любешів: мешканці району нарікають на бездоріжжя. ФОТО
Волиняни скаржаться на відрізок дороги від села Судче до Березна Воля у Любешівському районі.

Про це пише користувач Олеся Ющишин у спільноті «Я люблю Любешів» у «Фейсбуці», - повідомляє Волинь24.

Дівчина розмістила фото автомобільної дороги від села Судче до Березна Воля Любешівського району.

«Я була шокована цим відрізком, у той час як у «Фейсбуці» рекламують гарні зупинки і дороги в нашому районі. Люди хочуть жити у комфорті і з нормальним доїздом до села, нормальною дорогою, адже там далі в Судче дорога ідеальн», – пише автор.

Голова Любешівської об'єднаної територіальної громади Олег Кух у кометарі під нописом зазначив: «Ремонт комунальних і місцевого значення доріг держава фінансує на умовах 80х20, де 20% - місцевий бюджет. В середньому сьогодні вартість 1км асфальтобетонної дороги 3,5 мільйона гривень».
Любешів: мешканці району нарікають на бездоріжжя. ФОТО

Любешів: мешканці району нарікають на бездоріжжя. ФОТО

Любешів: мешканці району нарікають на бездоріжжя. ФОТО

Любешів: мешканці району нарікають на бездоріжжя. ФОТО

Любешів: мешканці району нарікають на бездоріжжя. ФОТО


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Теги: Любешів, дорога, яма
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