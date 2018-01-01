Любешів: мешканці району нарікають на бездоріжжя. ФОТО
Сьогодні, 08:31
Волиняни скаржаться на відрізок дороги від села Судче до Березна Воля у Любешівському районі.
Про це пише користувач Олеся Ющишин у спільноті «Я люблю Любешів» у «Фейсбуці», - повідомляє Волинь24.
Дівчина розмістила фото автомобільної дороги від села Судче до Березна Воля Любешівського району.
«Я була шокована цим відрізком, у той час як у «Фейсбуці» рекламують гарні зупинки і дороги в нашому районі. Люди хочуть жити у комфорті і з нормальним доїздом до села, нормальною дорогою, адже там далі в Судче дорога ідеальн», – пише автор.
Голова Любешівської об'єднаної територіальної громади Олег Кух у кометарі під нописом зазначив: «Ремонт комунальних і місцевого значення доріг держава фінансує на умовах 80х20, де 20% - місцевий бюджет. В середньому сьогодні вартість 1км асфальтобетонної дороги 3,5 мільйона гривень».
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Про це пише користувач Олеся Ющишин у спільноті «Я люблю Любешів» у «Фейсбуці», - повідомляє Волинь24.
Дівчина розмістила фото автомобільної дороги від села Судче до Березна Воля Любешівського району.
«Я була шокована цим відрізком, у той час як у «Фейсбуці» рекламують гарні зупинки і дороги в нашому районі. Люди хочуть жити у комфорті і з нормальним доїздом до села, нормальною дорогою, адже там далі в Судче дорога ідеальн», – пише автор.
Голова Любешівської об'єднаної територіальної громади Олег Кух у кометарі під нописом зазначив: «Ремонт комунальних і місцевого значення доріг держава фінансує на умовах 80х20, де 20% - місцевий бюджет. В середньому сьогодні вартість 1км асфальтобетонної дороги 3,5 мільйона гривень».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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