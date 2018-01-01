вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Польщі автобус з українськими заробітчанами потрапив в ДТП

У Польщі автобус з українськими заробітчанами потрапив в ДТП
У неділю, 4 листопада, на автостраді А4 поблизу міста Бохня (Малопольське воєводство) трапилося зіткнення чотирьох легкових автомобілів і двоповерхового автобуса з України.

За даними поліції, аварія сталася на 453-му кілометрі автомагістралі A4 на висоті місцевості Прошувки, повідомляє Інформатор з посиланням на Хроніка.інфо.

Травми отримали сім чоловік, у тому числі двоє дітей і вагітна жінка. Їм надали допомогу на місці, а потім доставили в лікарню для подальшої діагностики.

На автомагістралі в напрямку Катовіце було ускладнено рух.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: польща, дтп
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Активісти прийшли з «розбірками» на офіс волинської «Батьківщини». ФОТО. ВІДЕО
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами жовтня
У Луцьку можуть дати півгектара землі під дитячу церкву
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині гімназисти передали воїнам АТО маскувальну сітку
Сьогодні, 01:30
Пошкодив авто і «прокатав» людину на капоті: У Луцьку шукають винуватця ДТП. ФОТО
Сьогодні, 00:21
У Польщі автобус з українськими заробітчанами потрапив в ДТП
04 листопад, 23:39
Щоб лікувати ще й душу: в Луцькому гарнізонному військовому госпіталі облаштують храм
04 листопад, 22:37
Лучанин, якого після ДТП патрульні забирали в кайданках, був п'яним
04 листопад, 21:45
Схожі новини
У Польщі сталася аварія: загинула українська студентка У Польщі сталася аварія: загинула українська студентка
18 жовтень, 19:54
У Польщі зіткнулися два легковики з українцями: загинула дівчина. ФОТО У Польщі зіткнулися два легковики з українцями: загинула дівчина. ФОТО
12 вересень, 08:27
У Польщі на смерть збили українця. ФОТО У Польщі на смерть збили українця. ФОТО
28 серпень, 12:20
Смертельна автотроща: арештували водія, який у Польщі зірвався у прірву Смертельна автотроща: арештували водія, який у Польщі зірвався у прірву
20 серпень, 13:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Владика Михаїл навів докази того, що УПЦ МП підпорядковується Росії. ВІДЕО
04 листопад, 16:16
 1
На Волині гімназисти передали воїнам АТО маскувальну сітку
Сьогодні, 01:30
 0
Пошкодив авто і «прокатав» людину на капоті: У Луцьку шукають винуватця ДТП. ФОТО
Сьогодні, 00:21
 0
У Польщі автобус з українськими заробітчанами потрапив в ДТП
04 листопад, 23:39
 0
Щоб лікувати ще й душу: в Луцькому гарнізонному військовому госпіталі облаштують храм
04 листопад, 22:37
 0
Медіа
відео
1/8