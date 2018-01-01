У Польщі автобус з українськими заробітчанами потрапив в ДТП
04 листопад, 23:39
У неділю, 4 листопада, на автостраді А4 поблизу міста Бохня (Малопольське воєводство) трапилося зіткнення чотирьох легкових автомобілів і двоповерхового автобуса з України.
За даними поліції, аварія сталася на 453-му кілометрі автомагістралі A4 на висоті місцевості Прошувки, повідомляє Інформатор з посиланням на Хроніка.інфо.
Травми отримали сім чоловік, у тому числі двоє дітей і вагітна жінка. Їм надали допомогу на місці, а потім доставили в лікарню для подальшої діагностики.
На автомагістралі в напрямку Катовіце було ускладнено рух.
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За даними поліції, аварія сталася на 453-му кілометрі автомагістралі A4 на висоті місцевості Прошувки, повідомляє Інформатор з посиланням на Хроніка.інфо.
Травми отримали сім чоловік, у тому числі двоє дітей і вагітна жінка. Їм надали допомогу на місці, а потім доставили в лікарню для подальшої діагностики.
На автомагістралі в напрямку Катовіце було ускладнено рух.
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