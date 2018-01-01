У Польщі автобус з українськими заробітчанами потрапив в ДТП





За даними поліції, аварія сталася на 453-му кілометрі автомагістралі A4 на висоті місцевості Прошувки, повідомляє



Травми отримали сім чоловік, у тому числі двоє дітей і вагітна жінка. Їм надали допомогу на місці, а потім доставили в лікарню для подальшої діагностики.



На автомагістралі в напрямку Катовіце було ускладнено рух.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 4 листопада, на автостраді А4 поблизу міста Бохня (Малопольське воєводство) трапилося зіткнення чотирьох легкових автомобілів і двоповерхового автобуса з України.За даними поліції, аварія сталася на 453-му кілометрі автомагістралі A4 на висоті місцевості Прошувки, повідомляє Інформатор з посиланням на Хроніка.інфо.Травми отримали сім чоловік, у тому числі двоє дітей і вагітна жінка. Їм надали допомогу на місці, а потім доставили в лікарню для подальшої діагностики.На автомагістралі в напрямку Катовіце було ускладнено рух.

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