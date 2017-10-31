В районі на Волині збудують дороги за 7,5 мільйонів гривень





Про намір провести відповідні роботи Забродівська сільська рада повідомила 1 листопада, оголосивши відповідний тендер через систему публічних закупівель Prozorro. Пропозиції прийматимуть до 19 листопада, коли й має розпочатися аукціон, – пише



Йдеться про будівництво доріг на вулицях Короленка, 8-го Березня та Пушкіна в селі Лучичі, а також на вулицях Молодіжній, Лесі Українки, Річній та Шевченка в селі Заброди.



Роботи включатимуть поновлення траси на місцевості, укладання трубопроводів, земляні роботи, влаштування шарів дорожнього одягу, встановлення дорожніх знаків і нанесення розмітки.



Дороги заплановано збудувати до 31 серпня наступного року. Передбачається також можливість дострокового виконання. Підрядник гарантуватиме якість виконаних робіт протягом 84 місяців із початку експлуатації об’єктів, а у випадку виявлення недоліків буде зобов’язаний ліквідувати їх за власний рахунок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На будівництво комунальних доріг у селах Лучичі та Заброди Ратнівського району Волинської області скерують 7,46097 мільйона гривень.Про намір провести відповідні роботи Забродівська сільська рада повідомила 1 листопада, оголосивши відповідний тендер через систему публічних закупівель Prozorro. Пропозиції прийматимуть до 19 листопада, коли й має розпочатися аукціон, – пише ІА Волинські новини Йдеться про будівництво доріг на вулицях Короленка, 8-го Березня та Пушкіна в селі Лучичі, а також на вулицях Молодіжній, Лесі Українки, Річній та Шевченка в селі Заброди.Роботи включатимуть поновлення траси на місцевості, укладання трубопроводів, земляні роботи, влаштування шарів дорожнього одягу, встановлення дорожніх знаків і нанесення розмітки.Дороги заплановано збудувати до 31 серпня наступного року. Передбачається також можливість дострокового виконання. Підрядник гарантуватиме якість виконаних робіт протягом 84 місяців із початку експлуатації об’єктів, а у випадку виявлення недоліків буде зобов’язаний ліквідувати їх за власний рахунок.

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