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В районі на Волині збудують дороги за 7,5 мільйонів гривень

В районі на Волині збудують дороги за 7,5 мільйонів гривень
На будівництво комунальних доріг у селах Лучичі та Заброди Ратнівського району Волинської області скерують 7,46097 мільйона гривень.

Про намір провести відповідні роботи Забродівська сільська рада повідомила 1 листопада, оголосивши відповідний тендер через систему публічних закупівель Prozorro. Пропозиції прийматимуть до 19 листопада, коли й має розпочатися аукціон, – пише ІА Волинські новини.

Йдеться про будівництво доріг на вулицях Короленка, 8-го Березня та Пушкіна в селі Лучичі, а також на вулицях Молодіжній, Лесі Українки, Річній та Шевченка в селі Заброди.

Роботи включатимуть поновлення траси на місцевості, укладання трубопроводів, земляні роботи, влаштування шарів дорожнього одягу, встановлення дорожніх знаків і нанесення розмітки.

Дороги заплановано збудувати до 31 серпня наступного року. Передбачається також можливість дострокового виконання. Підрядник гарантуватиме якість виконаних робіт протягом 84 місяців із початку експлуатації об’єктів, а у випадку виявлення недоліків буде зобов’язаний ліквідувати їх за власний рахунок.

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Теги: дорога, тендер, будівництво
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