У чергах на кордоні з Польщею – 900 автівок
Сьогодні, 08:34
У чергах перед пунктами пропуску на кордоні України з Польщею станом на 06:00 5 листопада стояли 900 автомобілів.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.
"Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 06:00, Республіка Польща: “Устилуг” – 50, “Угринів” –60, “Рава-Руська” –100, “Грушів” –150, “Смільниця” – 60, “Шегині” – 240, “Краковець” – 240, - йдеться у повідомлені.
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Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.
"Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 06:00, Республіка Польща: “Устилуг” – 50, “Угринів” –60, “Рава-Руська” –100, “Грушів” –150, “Смільниця” – 60, “Шегині” – 240, “Краковець” – 240, - йдеться у повідомлені.
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Коментарі 1
Краще б ви писали про епідемію кору в Луцьку і районі. Усі батьки вже гудуть, інфекційна переповнена.
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