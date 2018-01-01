У чергах на кордоні з Польщею – 900 автівок





Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.



"Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 06:00, Республіка Польща: “Устилуг” – 50, “Угринів” –60, “Рава-Руська” –100, “Грушів” –150, “Смільниця” – 60, “Шегині” – 240, “Краковець” – 240, - йдеться у повідомлені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У чергах перед пунктами пропуску на кордоні України з Польщею станом на 06:00 5 листопада стояли 900 автомобілів.Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook."Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 06:00, Республіка Польща: “Устилуг” – 50, “Угринів” –60, “Рава-Руська” –100, “Грушів” –150, “Смільниця” – 60, “Шегині” – 240, “Краковець” – 240, - йдеться у повідомлені.

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