Стала відома попередня причина смерті Катерини Гандзюк

Катерина Гандзюк



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"Тромб", - повідомив співрозмовник агентства, коментуючи інформацію щодо смерті Катерини Гандзюк.



Нагадаємо, 4 листопада активісти заявили про смерть облитої наприкінці липня кислотою радниці мера Херсона Катерини Гандзюк. Інформацію про це підтвердили нардеп Олена Сотник та юрист Масі Найєм. За непідтвердженими даними ЗМІ, вона померла через розрив тромба.



Як повідомляв УНН, напад на Гандзюк стався 31 липня: жінку облили невідомою речовиною у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. Гандзюк перенесла 11 операцій. Вона перебувала в реанімації у Києві.



Четверо підозрюваних у нападі на Катерину Гандзюк визнали свою провину. Суд обрав запобіжні заходи п’ятьом підозрюваним у злочині. Водночас іншого підозрюваного, Миколу Новікова, відпустили з-під варти. Органи досудового розслідування припинили кримінальне провадження стосовно нього.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За попередніми даними, херсонська активістка померла від розриву тромбу.Цю інформацію УНН підтвердило джерело у правоохоронних органах."Тромб", - повідомив співрозмовник агентства, коментуючи інформацію щодо смерті Катерини Гандзюк.Нагадаємо, 4 листопада активісти заявили про смерть облитої наприкінці липня кислотою радниці мера Херсона Катерини Гандзюк. Інформацію про це підтвердили нардеп Олена Сотник та юрист Масі Найєм. За непідтвердженими даними ЗМІ, вона померла через розрив тромба.Як повідомляв УНН, напад на Гандзюк стався 31 липня: жінку облили невідомою речовиною у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. Гандзюк перенесла 11 операцій. Вона перебувала в реанімації у Києві.Четверо підозрюваних у нападі на Катерину Гандзюк визнали свою провину. Суд обрав запобіжні заходи п’ятьом підозрюваним у злочині. Водночас іншого підозрюваного, Миколу Новікова, відпустили з-під варти. Органи досудового розслідування припинили кримінальне провадження стосовно нього.

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