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На Харківщині 3-річній дівчинці на голову впав телевізор: дитина потрапила до реанімації

На Харківщині 3-річній дівчинці на голову впав телевізор: дитина потрапила до реанімації
З селища Коломак до реанімації спеціалізованої лікарні Харкова з важкими травмами госпіталізували трирічну дівчинку.

За словами матері, вдома на дитину впав телевізор, - пишуть Факти з посиланням на КЗОЗ Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Лікарі, які прибули на виклик, встановили попередній діагноз – закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, перелом кісток носа, гематома чола.

Дівчинку спочатку терміново доправили у Валківську центральну районну лікарню, а потім, враховуючи важкий стан, перевезли до лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги у Харкові.

Лікарі закликають батьків не залишати маленьких дітей без нагляду для уникнення таких тяжких наслідків.

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Теги: телевізор, дитина
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