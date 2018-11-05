На Харківщині 3-річній дівчинці на голову впав телевізор: дитина потрапила до реанімації
Сьогодні, 09:56
З селища Коломак до реанімації спеціалізованої лікарні Харкова з важкими травмами госпіталізували трирічну дівчинку.
За словами матері, вдома на дитину впав телевізор, - пишуть Факти з посиланням на КЗОЗ Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Лікарі, які прибули на виклик, встановили попередній діагноз – закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, перелом кісток носа, гематома чола.
Дівчинку спочатку терміново доправили у Валківську центральну районну лікарню, а потім, враховуючи важкий стан, перевезли до лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги у Харкові.
Лікарі закликають батьків не залишати маленьких дітей без нагляду для уникнення таких тяжких наслідків.
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За словами матері, вдома на дитину впав телевізор, - пишуть Факти з посиланням на КЗОЗ Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Лікарі, які прибули на виклик, встановили попередній діагноз – закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, перелом кісток носа, гематома чола.
Дівчинку спочатку терміново доправили у Валківську центральну районну лікарню, а потім, враховуючи важкий стан, перевезли до лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги у Харкові.
Лікарі закликають батьків не залишати маленьких дітей без нагляду для уникнення таких тяжких наслідків.
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