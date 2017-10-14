Квартирне питання в Луцьку 100 років тому

Луцьк, вулиця Головна, 1916 р.

Родина з Луцька, фото початку ХХ століття

У 1917 році Тимчасовий Уряд видав постанову про ціни на помешкання.Ця постанова відміняла попередню від 1916 року, згідно із якою заборонялось підвищувати ціни на житло. Дія нової постанови поширювалась на квартири, кімнати, «койки и углы».Досить цікавим є розділ постанови, в якому міста ділились на так звані класи за рівнем проживання та комфорту для їх мешканців. Є в цій класифікації й міста з Волині й наш Луцьк.До першого відносились лише Москва та Петербург. В переліку другого класу із українських міст були присутні такі, як: Київ, Одеса, Севастополь, Харків, Ялта, Феодосія. До третього за рівнем комфорту віднесли – Бердичів, Кам’янець-Подільський, Житомир, Кременчук, Полтава та Херсон.Луцьк в 1917 році був віднесений до четвертого класу. В переліку разом із нашим містом були такі, як Алушта, Дубно, Ковель, Кривий Ріг, Луганськ, Маріуполь, Острог та Рівне.В рейтингу міст п’ятого класу були присутні такі міста тодішньої Волинської губернії, як Володимир, Ізяслав, Корець, Кременець, Любар та Шепетівка.