Експерти порахували, у скільки волинянам обійдеться молочний кошик

Експерти порахували вартість молочного кошика в різних регіонах України.До нього ввійшли по кілограму сметани і кисломолочного сиру, 200 грам вершкового масла та літр молока. Тобто ті продукти, які підлягають державному моніторингу цін, - інформує повідомляє генеральний директор Асоціації постачальників торговельних мережу facebook.Офіційна статистика за вересень говорить, що найдорожчий молочний кошик у Херсонській області – 217,4 грн, а найдешевший у Житомирській – 187,4грн.А між лідерами та антилідерами розмістились: Одеська область – 209,9 грн, Запорізька – 206,6 грн, Донецька – 206,4 грн, Київська – 205 грн, Кіровоградська – 203,2 грн, Дніпропетровська – 201,7 грн, Закарпатська – 201,6грн, Волинська – 200,6 грн, Харківська – 200,4 грн, Чернівецька – 199,9 грн, Івано-Франківська – 198,7 грн, Чернігівська – 198,4грн, Хмельницька – 194,5грн, Тернопільська – 194грн, Вінницька – 193,4грн.Нагадаємо, що за даними Держстату молочний кошик за рік подорожчав на 13%. Тільки м’який сир подешевшав на 6%, а інші молочні продукти стали дорожчими: молоко – на 29%, вершкове масло – на 23%, сметана – на 18%.