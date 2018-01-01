Через аномальне тепло волиняни збирають полуницю і малину в листопаді. ФОТО





Про це пише



У Любомлі через вересневе похолодання та аномально теплий жовтень на грядках у листопаді почали достигати літні фрукти.



А деякі кущі вдруге зацвіли.



Зафіксувала ці природні дива учениця Любомльського ЗЗСО №2 Анна Склянчук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сонячна погода не лише потішила людей, а й пробудила природу. У Любомлі люди ласують літніми ягодами.Про це пише Район. Любомль У Любомлі через вересневе похолодання та аномально теплий жовтень на грядках у листопаді почали достигати літні фрукти.А деякі кущі вдруге зацвіли.Зафіксувала ці природні дива учениця Любомльського ЗЗСО №2

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