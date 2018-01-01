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Через аномальне тепло волиняни збирають полуницю і малину в листопаді. ФОТО

Через аномальне тепло волиняни збирають полуницю і малину в листопаді. ФОТО
Сонячна погода не лише потішила людей, а й пробудила природу. У Любомлі люди ласують літніми ягодами.

Про це пише Район. Любомль.

У Любомлі через вересневе похолодання та аномально теплий жовтень на грядках у листопаді почали достигати літні фрукти.

А деякі кущі вдруге зацвіли.

Зафіксувала ці природні дива учениця Любомльського ЗЗСО №2 Анна Склянчук.

Через аномальне тепло волиняни збирають полуницю і малину в листопаді. ФОТО
Через аномальне тепло волиняни збирають полуницю і малину в листопаді. ФОТО
Через аномальне тепло волиняни збирають полуницю і малину в листопаді. ФОТО
Через аномальне тепло волиняни збирають полуницю і малину в листопаді. ФОТО

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Теги: ягоди, Любомль
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