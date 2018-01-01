Через аномальне тепло волиняни збирають полуницю і малину в листопаді. ФОТО
Сьогодні, 10:33
Сонячна погода не лише потішила людей, а й пробудила природу. У Любомлі люди ласують літніми ягодами.
Про це пише Район. Любомль.
У Любомлі через вересневе похолодання та аномально теплий жовтень на грядках у листопаді почали достигати літні фрукти.
А деякі кущі вдруге зацвіли.
Зафіксувала ці природні дива учениця Любомльського ЗЗСО №2 Анна Склянчук.
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Про це пише Район. Любомль.
У Любомлі через вересневе похолодання та аномально теплий жовтень на грядках у листопаді почали достигати літні фрукти.
А деякі кущі вдруге зацвіли.
Зафіксувала ці природні дива учениця Любомльського ЗЗСО №2 Анна Склянчук.
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