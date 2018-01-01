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У Луцьку «прославляють» продавців, які б'ють рекорди нічної торгівлі алкоголем

У Луцьку «прославляють» продавців, які б'ють рекорди нічної торгівлі алкоголем
У Луцьку вкотре спіймали продавців магазину «Продукти», що на вулиці Сагайдачного, 1, які торгували вночі алкоголем.

Про це йдеться на сторінці Департаменту Муніципальної Варти Луцької міської ради у facebook.

Муніципали зазначили, що це вже 11-ий випадок забороненої торгівлі з початку цього року продавцями даного магазину. Усі факти були зафіксовані інспекторами департаменту муніципальної варти Луцька, адміністративні протоколи передали на розгляд адміністративної комісії органу місцевого самоврядування за місцем проживання порушників.

У Луцьку «прославляють» продавців, які б'ють рекорди нічної торгівлі алкоголем
У Луцьку «прославляють» продавців, які б'ють рекорди нічної торгівлі алкоголем

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Теги: муніципали, Луцьк
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