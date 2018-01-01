У Луцьку «прославляють» продавців, які б'ють рекорди нічної торгівлі алкоголем





Про це йдеться на сторінці Департаменту Муніципальної Варти Луцької міської ради у facebook.



Муніципали зазначили, що це вже 11-ий випадок забороненої торгівлі з початку цього року продавцями даного магазину. Усі факти були зафіксовані інспекторами департаменту муніципальної варти Луцька, адміністративні протоколи передали на розгляд адміністративної комісії органу місцевого самоврядування за місцем проживання порушників.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку вкотре спіймали продавців магазину «Продукти», що на вулиці Сагайдачного, 1, які торгували вночі алкоголем.Про це йдеться на сторінці Департаменту Муніципальної Варти Луцької міської ради у facebook.Муніципали зазначили, що це вже 11-ий випадок забороненої торгівлі з початку цього року продавцями даного магазину. Усі факти були зафіксовані інспекторами департаменту муніципальної варти Луцька, адміністративні протоколи передали на розгляд адміністративної комісії органу місцевого самоврядування за місцем проживання порушників.

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