Лучан просять заплатити за тепло авансом

ДКП «Луцьктепло» пропонує лучанам платити аванс за послугу централізованого опалення.про це інформує прес-служба ДКП «Луцьктепло».Так, з метою покращення платоспроможності підприємства ДКП «Луцьктепло» застосовує у розрахунках за жовтень 2018 року для категорії «населення» авансову систему оплати за послугу з централізованого опалення в розмірі 15 грн за 1 кв.м опалювальної площі.Відтак, сплата рекомендованого авансу, жодним чином не вплине на надання пільг та субсидій, так як він буде зарахований у вигляді передоплати.Рекомендований аванс не є обов’язковим платежем і у випадку його несплати він не буде обліковуватись як борг споживача. Разом з тим, сплата рекомендованого авансу зніме навантаження зі сплати комунальних послуг в зимові місяці опалювального сезону.