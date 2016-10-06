Лучан просять заплатити за тепло авансом
Сьогодні, 11:14
ДКП «Луцьктепло» пропонує лучанам платити аванс за послугу централізованого опалення.
про це інформує прес-служба ДКП «Луцьктепло».
Так, з метою покращення платоспроможності підприємства ДКП «Луцьктепло» застосовує у розрахунках за жовтень 2018 року для категорії «населення» авансову систему оплати за послугу з централізованого опалення в розмірі 15 грн за 1 кв.м опалювальної площі.
Відтак, сплата рекомендованого авансу, жодним чином не вплине на надання пільг та субсидій, так як він буде зарахований у вигляді передоплати.
Рекомендований аванс не є обов’язковим платежем і у випадку його несплати він не буде обліковуватись як борг споживача. Разом з тим, сплата рекомендованого авансу зніме навантаження зі сплати комунальних послуг в зимові місяці опалювального сезону.
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про це інформує прес-служба ДКП «Луцьктепло».
Так, з метою покращення платоспроможності підприємства ДКП «Луцьктепло» застосовує у розрахунках за жовтень 2018 року для категорії «населення» авансову систему оплати за послугу з централізованого опалення в розмірі 15 грн за 1 кв.м опалювальної площі.
Відтак, сплата рекомендованого авансу, жодним чином не вплине на надання пільг та субсидій, так як він буде зарахований у вигляді передоплати.
Рекомендований аванс не є обов’язковим платежем і у випадку його несплати він не буде обліковуватись як борг споживача. Разом з тим, сплата рекомендованого авансу зніме навантаження зі сплати комунальних послуг в зимові місяці опалювального сезону.
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