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Лучан просять заплатити за тепло авансом

Лучан просять заплатити за тепло авансом
ДКП «Луцьктепло» пропонує лучанам платити аванс за послугу централізованого опалення.

про це інформує прес-служба ДКП «Луцьктепло».

Так, з метою покращення платоспроможності підприємства ДКП «Луцьктепло» застосовує у розрахунках за жовтень 2018 року для категорії «населення» авансову систему оплати за послугу з централізованого опалення в розмірі 15 грн за 1 кв.м опалювальної площі.

Відтак, сплата рекомендованого авансу, жодним чином не вплине на надання пільг та субсидій, так як він буде зарахований у вигляді передоплати.

Рекомендований аванс не є обов’язковим платежем і у випадку його несплати він не буде обліковуватись як борг споживача. Разом з тим, сплата рекомендованого авансу зніме навантаження зі сплати комунальних послуг в зимові місяці опалювального сезону.


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Теги: аванс, Луцьктепло, опалення
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