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Волонтери закликають привітати дитину померлого волинського бійця

Волонтери закликають привітати дитину померлого волинського бійця
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

За крок до свого 9-річчя перебуває чергова іменинниця – Таїсія Кравчук. Дівчинка є донькою кадрового офіцера, начальника командного пункту Кравчука Миколи Анатолійовича. Микола кілька разів був в АТО на самій передовій, за старшого у розвідці, і щоразу повертався цілим і неушкодженим, як і минулого року у жовтні, коли востаннє приїхав зі сходу. Біда ж настигла його неподалік військової частини у Бродах, що на Львівщині, куди 23 січня цього року чоловік повіз здавати річний звіт. Нетверезий водій збив 39-річного військовослужбовця на переході і втік з місця події. Микола пролежав два тижні у комі і, не прийшовши до тями, 9 лютого 2018 р. помер.

Після смерті батька, Тая дуже сумувала і часто плакала. Вона була татусевою донею і, ще коли Микола перебував у АТО, лічила дні та чекала його повернення, кидалася в обійми, коли зустрічала татка з роботи. Тепер же дівчинка щовечора молиться за спочинок його душі, і у неділю та на свята ходить до храму.

«Таїчка – дитина, яку не можливо не любити!» - щиро тішиться матуся Вікторія. У школі дівчинка вчиться на відмінно, дуже любить англійську мову, математику та інформатику. Додатково відвідує уроки англійської та басейн, ходить на йогу. Наша іменинниця є досить творчою особистістю: малювати, ліпити, вирізати для неї тільки в радість. І у майбутньому дівчинка вже бачить себе художником. Задля досягнення поставлених цілей Тая шукає собі авторитетів в обличчі матері, вчителів та відмінників, а зустріти особисто хотіла б справжню фотомодель.

Поряд з такими дорослими планами, Тая любить казку про снігову королеву та захоплюється ляльками LOL. А ще, дівчинка безмежно любить усіх тварин. Їй до вподоби котики, собаки, кенгуру, сурикати і сови. Вдома у дівчинки мешкає дві кішки Буся і Хрюня, а нещодавно підібрали третю, яку назвали Лялею (мама хоче віддати її десь у добрі руки), є два декоративні щурі Гриша і Тоша. Тая постійно поповнює ряди своїх домашніх тваринок принесеними з вулиці безпритульними цуценятами чи кошенятами. І тоді мамі доводиться їх мити, обробляти від паразитів та виставляти у інтернеті, аби десь прилаштувати.

Найпершим і найкращим другом нашої іменинниці є її брат Ілля, якого вона дуже любить, хоча й частенько сперечається з ним. Вони багато часу проводять разом на подвір’ї, залюбки ганяють м’яча з сусідськими хлопцями. Тая говорить, що зовні вона дуже схожа на свого татка, але характер та звички усі в маму, а от Ілля навпаки - риси характеру більш схожі до тих, що притаманні були батькові, а зовнішня схожість більше в маму. Вікторія постійно знаходиться у стані підвищеної тривожності, особливо за своїх дітей, за їх здоров’я, адже їй тепер одній потрібно нести на своїх плечах цю ношу і виростити з діточок гідних людей. Наша іменинниця щиро вдячна маминим родичам, що прийшли на допомогу у скрутну хвилину, а також небайдужим людям та волонтерам за їх відкриті серця та підтримку.
Цього літа Таїсія вперше подорожувала за межі нашої країни – до Італії. Наша іменинниця була щиро вражена рівнем життя у цій країні, а море так взагалі лишило її спокою, бо це і є те, що не забувається.

Але, навіть враховуючи той момент, що на Батьківщині в жодному з таборів дівчинка не була, і особливо й не подорожувала Україною, вона щиро радіє, що народилася саме тут. І з дитячою безпосередністю бажає, аби в нашій країні люди теж могли пишатися своєю владою, своїми обранцями та жити так, як і в розвинених державах світу.

Наостанок додамо, що родина отримала компенсацію по втраті годувальника, та жінка не має змоги працювати з двома дітьми. І хоч на життя не нарікає, та все ж буде рада та щиро вдячна будь-якому знаку уваги до її іменинниці, будь-якому подарунку чи сюрпризу.

Інформація для благодійників: Кравчук Таїсія. Невдовзі 9 років (08.11.2009). м. Ковель. Зріст: 134; Розмір взуття: 31-32.

Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.

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Теги: благодійність, допомога, діти небесного легіону, варте уваги
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