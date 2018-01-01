Волонтери закликають привітати дитину померлого волинського бійця
Сьогодні, 11:30
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».
Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
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Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
За крок до свого 9-річчя перебуває чергова іменинниця – Таїсія Кравчук. Дівчинка є донькою кадрового офіцера, начальника командного пункту Кравчука Миколи Анатолійовича. Микола кілька разів був в АТО на самій передовій, за старшого у розвідці, і щоразу повертався цілим і неушкодженим, як і минулого року у жовтні, коли востаннє приїхав зі сходу. Біда ж настигла його неподалік військової частини у Бродах, що на Львівщині, куди 23 січня цього року чоловік повіз здавати річний звіт. Нетверезий водій збив 39-річного військовослужбовця на переході і втік з місця події. Микола пролежав два тижні у комі і, не прийшовши до тями, 9 лютого 2018 р. помер.
Після смерті батька, Тая дуже сумувала і часто плакала. Вона була татусевою донею і, ще коли Микола перебував у АТО, лічила дні та чекала його повернення, кидалася в обійми, коли зустрічала татка з роботи. Тепер же дівчинка щовечора молиться за спочинок його душі, і у неділю та на свята ходить до храму.
«Таїчка – дитина, яку не можливо не любити!» - щиро тішиться матуся Вікторія. У школі дівчинка вчиться на відмінно, дуже любить англійську мову, математику та інформатику. Додатково відвідує уроки англійської та басейн, ходить на йогу. Наша іменинниця є досить творчою особистістю: малювати, ліпити, вирізати для неї тільки в радість. І у майбутньому дівчинка вже бачить себе художником. Задля досягнення поставлених цілей Тая шукає собі авторитетів в обличчі матері, вчителів та відмінників, а зустріти особисто хотіла б справжню фотомодель.
Поряд з такими дорослими планами, Тая любить казку про снігову королеву та захоплюється ляльками LOL. А ще, дівчинка безмежно любить усіх тварин. Їй до вподоби котики, собаки, кенгуру, сурикати і сови. Вдома у дівчинки мешкає дві кішки Буся і Хрюня, а нещодавно підібрали третю, яку назвали Лялею (мама хоче віддати її десь у добрі руки), є два декоративні щурі Гриша і Тоша. Тая постійно поповнює ряди своїх домашніх тваринок принесеними з вулиці безпритульними цуценятами чи кошенятами. І тоді мамі доводиться їх мити, обробляти від паразитів та виставляти у інтернеті, аби десь прилаштувати.
Найпершим і найкращим другом нашої іменинниці є її брат Ілля, якого вона дуже любить, хоча й частенько сперечається з ним. Вони багато часу проводять разом на подвір’ї, залюбки ганяють м’яча з сусідськими хлопцями. Тая говорить, що зовні вона дуже схожа на свого татка, але характер та звички усі в маму, а от Ілля навпаки - риси характеру більш схожі до тих, що притаманні були батькові, а зовнішня схожість більше в маму. Вікторія постійно знаходиться у стані підвищеної тривожності, особливо за своїх дітей, за їх здоров’я, адже їй тепер одній потрібно нести на своїх плечах цю ношу і виростити з діточок гідних людей. Наша іменинниця щиро вдячна маминим родичам, що прийшли на допомогу у скрутну хвилину, а також небайдужим людям та волонтерам за їх відкриті серця та підтримку.
Цього літа Таїсія вперше подорожувала за межі нашої країни – до Італії. Наша іменинниця була щиро вражена рівнем життя у цій країні, а море так взагалі лишило її спокою, бо це і є те, що не забувається.
Але, навіть враховуючи той момент, що на Батьківщині в жодному з таборів дівчинка не була, і особливо й не подорожувала Україною, вона щиро радіє, що народилася саме тут. І з дитячою безпосередністю бажає, аби в нашій країні люди теж могли пишатися своєю владою, своїми обранцями та жити так, як і в розвинених державах світу.
Наостанок додамо, що родина отримала компенсацію по втраті годувальника, та жінка не має змоги працювати з двома дітьми. І хоч на життя не нарікає, та все ж буде рада та щиро вдячна будь-якому знаку уваги до її іменинниці, будь-якому подарунку чи сюрпризу.
Інформація для благодійників: Кравчук Таїсія. Невдовзі 9 років (08.11.2009). м. Ковель. Зріст: 134; Розмір взуття: 31-32.
Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.
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Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
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Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
За крок до свого 9-річчя перебуває чергова іменинниця – Таїсія Кравчук. Дівчинка є донькою кадрового офіцера, начальника командного пункту Кравчука Миколи Анатолійовича. Микола кілька разів був в АТО на самій передовій, за старшого у розвідці, і щоразу повертався цілим і неушкодженим, як і минулого року у жовтні, коли востаннє приїхав зі сходу. Біда ж настигла його неподалік військової частини у Бродах, що на Львівщині, куди 23 січня цього року чоловік повіз здавати річний звіт. Нетверезий водій збив 39-річного військовослужбовця на переході і втік з місця події. Микола пролежав два тижні у комі і, не прийшовши до тями, 9 лютого 2018 р. помер.
Після смерті батька, Тая дуже сумувала і часто плакала. Вона була татусевою донею і, ще коли Микола перебував у АТО, лічила дні та чекала його повернення, кидалася в обійми, коли зустрічала татка з роботи. Тепер же дівчинка щовечора молиться за спочинок його душі, і у неділю та на свята ходить до храму.
«Таїчка – дитина, яку не можливо не любити!» - щиро тішиться матуся Вікторія. У школі дівчинка вчиться на відмінно, дуже любить англійську мову, математику та інформатику. Додатково відвідує уроки англійської та басейн, ходить на йогу. Наша іменинниця є досить творчою особистістю: малювати, ліпити, вирізати для неї тільки в радість. І у майбутньому дівчинка вже бачить себе художником. Задля досягнення поставлених цілей Тая шукає собі авторитетів в обличчі матері, вчителів та відмінників, а зустріти особисто хотіла б справжню фотомодель.
Поряд з такими дорослими планами, Тая любить казку про снігову королеву та захоплюється ляльками LOL. А ще, дівчинка безмежно любить усіх тварин. Їй до вподоби котики, собаки, кенгуру, сурикати і сови. Вдома у дівчинки мешкає дві кішки Буся і Хрюня, а нещодавно підібрали третю, яку назвали Лялею (мама хоче віддати її десь у добрі руки), є два декоративні щурі Гриша і Тоша. Тая постійно поповнює ряди своїх домашніх тваринок принесеними з вулиці безпритульними цуценятами чи кошенятами. І тоді мамі доводиться їх мити, обробляти від паразитів та виставляти у інтернеті, аби десь прилаштувати.
Найпершим і найкращим другом нашої іменинниці є її брат Ілля, якого вона дуже любить, хоча й частенько сперечається з ним. Вони багато часу проводять разом на подвір’ї, залюбки ганяють м’яча з сусідськими хлопцями. Тая говорить, що зовні вона дуже схожа на свого татка, але характер та звички усі в маму, а от Ілля навпаки - риси характеру більш схожі до тих, що притаманні були батькові, а зовнішня схожість більше в маму. Вікторія постійно знаходиться у стані підвищеної тривожності, особливо за своїх дітей, за їх здоров’я, адже їй тепер одній потрібно нести на своїх плечах цю ношу і виростити з діточок гідних людей. Наша іменинниця щиро вдячна маминим родичам, що прийшли на допомогу у скрутну хвилину, а також небайдужим людям та волонтерам за їх відкриті серця та підтримку.
Цього літа Таїсія вперше подорожувала за межі нашої країни – до Італії. Наша іменинниця була щиро вражена рівнем життя у цій країні, а море так взагалі лишило її спокою, бо це і є те, що не забувається.
Але, навіть враховуючи той момент, що на Батьківщині в жодному з таборів дівчинка не була, і особливо й не подорожувала Україною, вона щиро радіє, що народилася саме тут. І з дитячою безпосередністю бажає, аби в нашій країні люди теж могли пишатися своєю владою, своїми обранцями та жити так, як і в розвинених державах світу.
Наостанок додамо, що родина отримала компенсацію по втраті годувальника, та жінка не має змоги працювати з двома дітьми. І хоч на життя не нарікає, та все ж буде рада та щиро вдячна будь-якому знаку уваги до її іменинниці, будь-якому подарунку чи сюрпризу.
Інформація для благодійників: Кравчук Таїсія. Невдовзі 9 років (08.11.2009). м. Ковель. Зріст: 134; Розмір взуття: 31-32.
Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.
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