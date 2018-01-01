Волинські митники затримали озброєного литовця
Сьогодні, 11:48
Волинські митники у пункті пропуску Устилуг вилучили у громадянина Литви ножі.
Волинські митники у пункті пропуску Устилуг попередили спробу ввезення на митну територію України двох ножів, що можуть бути визнані холодною зброєю, - повідомили у прес-службі волинської митниці ДФС.
Їх громадянин Литви приховав у салоні автомобіля, який в’їжджав смугою спрощеного митного контролю «зелений коридор».
Ножі зі сталі містились у спеціальних кобурах, а написи на них підтверджують підозру у приналежності до зброї.
На часі предмети правопорушення вилучили та передали для проведення експертизи.
Правоохоронцям надіслали повідомлення про протиправне діяння, що може містити ознаки злочину за ст.. 263 Кримінального Кодексу України.
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Волинські митники у пункті пропуску Устилуг попередили спробу ввезення на митну територію України двох ножів, що можуть бути визнані холодною зброєю, - повідомили у прес-службі волинської митниці ДФС.
Їх громадянин Литви приховав у салоні автомобіля, який в’їжджав смугою спрощеного митного контролю «зелений коридор».
Ножі зі сталі містились у спеціальних кобурах, а написи на них підтверджують підозру у приналежності до зброї.
На часі предмети правопорушення вилучили та передали для проведення експертизи.
Правоохоронцям надіслали повідомлення про протиправне діяння, що може містити ознаки злочину за ст.. 263 Кримінального Кодексу України.
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