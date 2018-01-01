вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські митники затримали озброєного литовця

Волинські митники затримали озброєного литовця
Волинські митники у пункті пропуску Устилуг вилучили у громадянина Литви ножі.

Волинські митники у пункті пропуску Устилуг попередили спробу ввезення на митну територію України двох ножів, що можуть бути визнані холодною зброєю, - повідомили у прес-службі волинської митниці ДФС.

Їх громадянин Литви приховав у салоні автомобіля, який в’їжджав смугою спрощеного митного контролю «зелений коридор».

Ножі зі сталі містились у спеціальних кобурах, а написи на них підтверджують підозру у приналежності до зброї.

На часі предмети правопорушення вилучили та передали для проведення експертизи.

Правоохоронцям надіслали повідомлення про протиправне діяння, що може містити ознаки злочину за ст.. 263 Кримінального Кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: митниця, Устилуг, зброя
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Квартирне питання в Луцьку 100 років тому
Активісти прийшли з «розбірками» на офіс волинської «Батьківщини». ФОТО. ВІДЕО
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами жовтня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Суд залишив під арештом бізнес скандального волинського посадовця
Сьогодні, 12:05
У Луцьку на одній вулиці тимчасово перекрили дорогу
Сьогодні, 11:54
Волинські митники затримали озброєного литовця
Сьогодні, 11:48
Поліція розшукує волинянина, який зник у Росії
Сьогодні, 11:43
Волонтери закликають привітати дитину померлого волинського бійця
Сьогодні, 11:30
Схожі новини
На «Ягодині» вилучили гвинтівку з набоями. ФОТО На «Ягодині» вилучили гвинтівку з набоями. ФОТО
29 жовтень, 10:00
Через «Устилуг» хотіли провезти незадекларовані двигуни Через «Устилуг» хотіли провезти незадекларовані двигуни
09 жовтень, 09:30
З Польщі на Волинь хотів проїхати озброєний чоловік З Польщі на Волинь хотів проїхати озброєний чоловік
04 жовтень, 11:36
На «Устилузі» у лучанина вилучили партію автозапчастин. ФОТО На «Устилузі» у лучанина вилучили партію автозапчастин. ФОТО
12 вересень, 10:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Владика Михаїл навів докази того, що УПЦ МП підпорядковується Росії. ВІДЕО
04 листопад, 16:16
 1
Луцька студентка привезла у село кір
Сьогодні, 13:30
 0
Валідатори у луцьких маршрутках: платити за проїзд готівкою буде дорожче
Сьогодні, 13:25
 0
На Волині – Дні жалоби через загибель Максима Пасичнюка
Сьогодні, 13:18
 0
У Луцьку в аварії постраждала дитина
Сьогодні, 13:10
 0
Медіа
відео
1/8