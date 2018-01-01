Волинські митники затримали озброєних литовців

Волинські митники у пункті пропуску Устилуг вилучили у громадянина Литви ножі.Волинські митники у пункті пропуску Устилуг попередили спробу ввезення на митну територію України двох ножів, що можуть бути визнані холодною зброєю, - повідомили у прес-службі волинської митниці ДФС.Їх громадянин Литви приховав у салоні автомобіля, який в’їжджав смугою спрощеного митного контролю «зелений коридор».Ножі зі сталі містились у спеціальних кобурах, а написи на них підтверджують підозру у приналежності до зброї.На часі предмети правопорушення вилучили та передали для проведення експертизи.Правоохоронцям надіслали повідомлення про протиправне діяння, що може містити ознаки злочину за ст.. 263 Кримінального Кодексу України.