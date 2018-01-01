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Поліція розшукує волинянина, який зник у Росії

Поліція розшукує волинянина, який зник у Росії
Поліція розшукує волинянина Ігоря Квашука, котрий зник безвісти в Росії.

Про це повідомляє прес-служба Рожищенської міської ради, - пише Район.Рожище.

До поліції із заявою звернувся Валерій Квашук, житель Рожище, вул. Кармелюка, 6 про те, що 10.10.2015 року його син Ігор Квашук, перебуваючи в Росії, мав намір з Московської області приїхати в Ленінградську область. Проте, після цього зв’язок з останнім обірвався і до цього часу його місце знаходження невідоме.

Його прикмети: На вигляд 30-35 років, зріст 170 см, корінастої тілобудови, очі світлі, волосся коротке, брови вузькі дугоподібні, ніс прямий, губи широкі, волосся коротке темне, вуха прилягаючі.

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Теги: розшук, чоловік, Волинь
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