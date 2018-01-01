У Луцьку на одній вулиці тимчасово перекрили дорогу





Про це повідомляє прес-служба Луцької міської ради.



Відтак, у зв’язку з виконання аварійних робіт на тепловій мережі централізованого теплопостачання, з 5 листопада з 08.00 і до завершення робіт зупинили рух транспорту вулицею Кравчука від перехрестя з проспектом Соборності до житлового будинку № 44 на вул. Кравчука.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку тимчасово зупинили рух транспорту частиною вулиці Кравчука.Про це повідомляє прес-служба Луцької міської ради.Відтак, у зв’язку з виконання аварійних робіт на тепловій мережі централізованого теплопостачання, з 5 листопада з 08.00 і до завершення робіт зупинили рух транспорту вулицею Кравчука від перехрестя з проспектом Соборності до житлового будинку № 44 на вул. Кравчука.

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