вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку на одній вулиці тимчасово перекрили дорогу

У Луцьку на одній вулиці тимчасово перекрили дорогу
У Луцьку тимчасово зупинили рух транспорту частиною вулиці Кравчука.

Про це повідомляє прес-служба Луцької міської ради.

Відтак, у зв’язку з виконання аварійних робіт на тепловій мережі централізованого теплопостачання, з 5 листопада з 08.00 і до завершення робіт зупинили рух транспорту вулицею Кравчука від перехрестя з проспектом Соборності до житлового будинку № 44 на вул. Кравчука.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: рух, обмеження, транспорт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Квартирне питання в Луцьку 100 років тому
Активісти прийшли з «розбірками» на офіс волинської «Батьківщини». ФОТО. ВІДЕО
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами жовтня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Суд залишив під арештом бізнес скандального волинського посадовця
Сьогодні, 12:05
У Луцьку на одній вулиці тимчасово перекрили дорогу
Сьогодні, 11:54
Волинські митники затримали озброєних литовців
Сьогодні, 11:48
Поліція розшукує волинянина, який зник у Росії
Сьогодні, 11:43
Волонтери закликають привітати дитину померлого волинського бійця
Сьогодні, 11:30
Схожі новини
У Луцьку 28 жовтня тимчасово обмежать рух транспорту У Луцьку 28 жовтня тимчасово обмежать рух транспорту
24 жовтень, 17:39
У Ковелі тимчасово перекриють рух транспорту через залізничний переїзд У Ковелі тимчасово перекриють рух транспорту через залізничний переїзд
19 жовтень, 16:01
У Луцьку через забіг перекриють центр міста У Луцьку через забіг перекриють центр міста
09 жовтень, 11:41
У Луцьку тимчасово обмежать рух в центрі міста У Луцьку тимчасово обмежать рух в центрі міста
02 жовтень, 12:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Владика Михаїл навів докази того, що УПЦ МП підпорядковується Росії. ВІДЕО
04 листопад, 16:16
 1
Суд залишив під арештом бізнес скандального волинського посадовця
Сьогодні, 12:05
 0
У Луцьку на одній вулиці тимчасово перекрили дорогу
Сьогодні, 11:54
 0
Волинські митники затримали озброєних литовців
Сьогодні, 11:48
 0
Поліція розшукує волинянина, який зник у Росії
Сьогодні, 11:43
 0
Медіа
відео
1/8