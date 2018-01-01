У Луцьку на одній вулиці тимчасово перекрили дорогу
Сьогодні, 11:54
У Луцьку тимчасово зупинили рух транспорту частиною вулиці Кравчука.
Про це повідомляє прес-служба Луцької міської ради.
Відтак, у зв’язку з виконання аварійних робіт на тепловій мережі централізованого теплопостачання, з 5 листопада з 08.00 і до завершення робіт зупинили рух транспорту вулицею Кравчука від перехрестя з проспектом Соборності до житлового будинку № 44 на вул. Кравчука.
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Про це повідомляє прес-служба Луцької міської ради.
Відтак, у зв’язку з виконання аварійних робіт на тепловій мережі централізованого теплопостачання, з 5 листопада з 08.00 і до завершення робіт зупинили рух транспорту вулицею Кравчука від перехрестя з проспектом Соборності до житлового будинку № 44 на вул. Кравчука.
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