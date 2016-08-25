Лучанин на Стиру зловив 7-кілограмову щуку. ФОТО





Про це у групі-facebook Сергій Борисов.



У дописі зазначено, що чоловік зі свої товаришем рибалили на річці Стир у межах Луцька: від вулиці Дубнівської до річки Чорногузки.



"Сьогодні вихід на човні по Стиру з Дубнівської до Чорногузки: виловлeно 5 щук.2 відпущeні.2 по 700-800гр і одна залікова, 6.850кг" - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанин у річці Стир виловив щуку вагою майже 7 кілограмів.Про це у групі-facebook "Рибалка на Волині" повідомивУ дописі зазначено, що чоловік зі свої товаришем рибалили на річці Стир у межах Луцька: від вулиці Дубнівської до річки Чорногузки."Сьогодні вихід на човні по Стиру з Дубнівської до Чорногузки: виловлeно 5 щук.2 відпущeні.2 по 700-800гр і одна залікова, 6.850кг" - йдеться у дописі.

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