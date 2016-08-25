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Лучанин на Стиру зловив 7-кілограмову щуку. ФОТО

Лучанин на Стиру зловив 7-кілограмову щуку. ФОТО
Лучанин у річці Стир виловив щуку вагою майже 7 кілограмів.

Про це у групі-facebook "Рибалка на Волині" повідомив Сергій Борисов.

У дописі зазначено, що чоловік зі свої товаришем рибалили на річці Стир у межах Луцька: від вулиці Дубнівської до річки Чорногузки.

"Сьогодні вихід на човні по Стиру з Дубнівської до Чорногузки: виловлeно 5 щук.2 відпущeні.2 по 700-800гр і одна залікова, 6.850кг" - йдеться у дописі.

Лучанин на Стиру зловив 7-кілограмову щуку. ФОТО
Лучанин на Стиру зловив 7-кілограмову щуку. ФОТО
Лучанин на Стиру зловив 7-кілограмову щуку. ФОТО

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Теги: риба, Стир, щука
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