У Луцьку просять відновити зруйновану комунальниками доріжку. ФОТО
Сьогодні, 12:37
У Луцьку просять відновити ділянку дороги, яку зруйнували комунальники під час ремонту комунікацій.
Про це на платформі "Відкрите місто" повідомив Дмитро Гуменюк.
"Ще у 2017 році проводився ремонт комунікацій поблизу буд. на вул. Кравчука 9. Внаслідок цього було зруйновано пішохідну доріжку, яка веде від будинку в бік паспортного столу. Прохання відновити її", - пише чоловік.
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Про це на платформі "Відкрите місто" повідомив Дмитро Гуменюк.
"Ще у 2017 році проводився ремонт комунікацій поблизу буд. на вул. Кравчука 9. Внаслідок цього було зруйновано пішохідну доріжку, яка веде від будинку в бік паспортного столу. Прохання відновити її", - пише чоловік.
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