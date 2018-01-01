У Луцьку просять відновити зруйновану комунальниками доріжку. ФОТО





Про це на платформі "Відкрите місто" повідомив Дмитро Гуменюк.



"Ще у 2017 році проводився ремонт комунікацій поблизу буд. на вул. Кравчука 9. Внаслідок цього було зруйновано пішохідну доріжку, яка веде від будинку в бік паспортного столу. Прохання відновити її", - пише чоловік.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку просять відновити ділянку дороги, яку зруйнували комунальники під час ремонту комунікацій.Про це на платформі "Відкрите місто" повідомив Дмитро Гуменюк."Ще у 2017 році проводився ремонт комунікацій поблизу буд. на вул. Кравчука 9. Внаслідок цього було зруйновано пішохідну доріжку, яка веде від будинку в бік паспортного столу. Прохання відновити її", - пише чоловік.

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