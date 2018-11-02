У школі п'ятеро учнів побили 11-річну дівчинку





Постраждала розповіла, що її побила група учнів на перерві у школі. Про це повідомив КЗОЗ "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" у Facebook, передає



“У с.Бердянка Зачепилівського району стався прикрий випадок. 02.11.2018 р. до служби „103“ надійшов виклик до дівчини 11 років, привід — травма хребта... По прибуттю на місце було з’ясовано, зі слів постраждалої дівчини, що на перерві вона була побита п’ятьма учнями, які навчаються у тій самій школі”, — йдеться в повідомленні.



Після огляду медики встановили попередній діагноз — “забій ділянки правого тазостегнового суглоба”.



Постраждалу дівчинку госпіталізували до Зачепилівської центральної районної лікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Харківській області 11-річна дівчинка потрапила до лікарні з травмами.Постраждала розповіла, що її побила група учнів на перерві у школі. Про це повідомив КЗОЗ "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" у Facebook, передає УНН “У с.Бердянка Зачепилівського району стався прикрий випадок. 02.11.2018 р. до служби „103“ надійшов виклик до дівчини 11 років, привід — травма хребта... По прибуттю на місце було з’ясовано, зі слів постраждалої дівчини, що на перерві вона була побита п’ятьма учнями, які навчаються у тій самій школі”, — йдеться в повідомленні.Після огляду медики встановили попередній діагноз — “забій ділянки правого тазостегнового суглоба”.Постраждалу дівчинку госпіталізували до Зачепилівської центральної районної лікарні.

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