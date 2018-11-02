У школі п'ятеро учнів побили 11-річну дівчинку
Сьогодні, 12:58
У Харківській області 11-річна дівчинка потрапила до лікарні з травмами.
Постраждала розповіла, що її побила група учнів на перерві у школі. Про це повідомив КЗОЗ "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" у Facebook, передає УНН.
“У с.Бердянка Зачепилівського району стався прикрий випадок. 02.11.2018 р. до служби „103“ надійшов виклик до дівчини 11 років, привід — травма хребта... По прибуттю на місце було з’ясовано, зі слів постраждалої дівчини, що на перерві вона була побита п’ятьма учнями, які навчаються у тій самій школі”, — йдеться в повідомленні.
Після огляду медики встановили попередній діагноз — “забій ділянки правого тазостегнового суглоба”.
Постраждалу дівчинку госпіталізували до Зачепилівської центральної районної лікарні.
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Постраждала розповіла, що її побила група учнів на перерві у школі. Про це повідомив КЗОЗ "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" у Facebook, передає УНН.
“У с.Бердянка Зачепилівського району стався прикрий випадок. 02.11.2018 р. до служби „103“ надійшов виклик до дівчини 11 років, привід — травма хребта... По прибуттю на місце було з’ясовано, зі слів постраждалої дівчини, що на перерві вона була побита п’ятьма учнями, які навчаються у тій самій школі”, — йдеться в повідомленні.
Після огляду медики встановили попередній діагноз — “забій ділянки правого тазостегнового суглоба”.
Постраждалу дівчинку госпіталізували до Зачепилівської центральної районної лікарні.
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