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Колишній єпископ з Володимира може очолити українську церкву після Томосу

Колишній єпископ з Володимира може очолити українську церкву після Томосу
Очолити Українську православну церкву після отримання автокефалії може вінницький митрополит Симеон (Шостацький), який довгий час був керівником Володимир-Волинської єпархії.

Його кандидатура активно обговорюється представниками українського політикуму, - пише Обозреватель.

Саме з цим, допускається, і пов'язані останні скандальні заяви керуючого справами УПЦ Московського патріархату, митрополита Антонія. Зокрема, він заявив про наявність листа від Вселенського патріархату до УПЦ КП і УАПЦ, згідно з яким, голови цих церков Філарет і Макарій нібито не можуть брати участь у виборах глави нової Української православної церкви.

Довідково:

Володимир Іванович Шостацький народився 3 листопада 1962 року в селі Райківці Хмельницького району Хмельницької області в селянській родині.

У 1980 році закінчив середню школу, служив в армії до 1982 року. З 1983 по 1987 роки навчався у Вінницькому медичному інституті, з 1987 по 1991 — у Московській духовній семінарії.

6 грудня 1990 року в Московському Даниловому монастирі пострижений у чернецтво з ім'ям Симеон (на честь Симеона Стовпника). 14 січня 1991 року був зведений у сан ієродиякона, 28 квітня — в сан ієромонаха. З 1990 по 1994 роки був доглядачем за Патріаршої резиденції в Даниловому монастирі.

У 1994 році став ризничним Києво-Печерської лаври і вступив до Київської духовної академії. 7 квітня 1995 року зведений у сан ігумена, 23 листопада — в сан архімандрита.

4 травня 1996 року висвячений на єпископа Володимир-Волинського і Ковельського, керівника новоствореної Володимир-Волинської єпархії.

10 травня 2002 року зведений у сан архієпископа.

Рішенням Священного Синоду Української православної церкви від 10 червня 2007 року призначений архієпископом Вінницьким і Могилів-Подільським, керівником Вінницької єпархії.

9 липня 2011 зведений у сан митрополита.

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Теги: церква, Томос
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