У Луцьку в аварії постраждала дитина





Автопригода сталася в суботу по 20 годині. За кермом автомобіля “Fiat Ducato” перебувала 41-річна жителька міста Ковель, - повідомили у прес-службі волинської поліції.



Попередньо, вона виїжджала на вулицю Карпенка-Карого із проспекту Соборності. Іншим транспортним засобом керував 26-річний лучанин. Він їхав вулицею Карпенка-Карого зі сторони вулиці Рівненської.



Внаслідок ДТП постраждала 9-річна пасажирка автомобіля “Fiat Ducato”. Після надання медичної допомоги не госпіталізувалася. Обидва автомобілі отримали механічні ушкодження.



За фактом порушення правил дорожнього руху слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. ст. 286 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Карпенка-Карого зіткнулися автомобілі “Fiat Ducato” та “Volkswagen Passat”. У ДТП травмувалася 9-річна дитина.Автопригода сталася в суботу по 20 годині. За кермом автомобіля “Fiat Ducato” перебувала 41-річна жителька міста Ковель, - повідомили у прес-службі волинської поліції.Попередньо, вона виїжджала на вулицю Карпенка-Карого із проспекту Соборності. Іншим транспортним засобом керував 26-річний лучанин. Він їхав вулицею Карпенка-Карого зі сторони вулиці Рівненської.Внаслідок ДТП постраждала 9-річна пасажирка автомобіля “Fiat Ducato”. Після надання медичної допомоги не госпіталізувалася. Обидва автомобілі отримали механічні ушкодження.За фактом порушення правил дорожнього руху слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. ст. 286 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.

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