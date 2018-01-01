На Волині – Дні жалоби через загибель Максима Пасичнюка
Сьогодні, 13:18
У зв’язку із загибеллю волинянина Максима Пасичнюка 5 та 6 листопада оголосили Днями жалоби на території Локачинського району.
Відповідне розпорядження підписав голова Локачинської райдержадміністрації Віктор Дудечко.
Нагадаємо, вчора, 4 листопада, від кулі ворожого снайпера загинув боєць 14-ої бригади Максим Пасичнюк, уродженець села Губин, Локачинського району.
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Відповідне розпорядження підписав голова Локачинської райдержадміністрації Віктор Дудечко.
Нагадаємо, вчора, 4 листопада, від кулі ворожого снайпера загинув боєць 14-ої бригади Максим Пасичнюк, уродженець села Губин, Локачинського району.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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