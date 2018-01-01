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На Волині – Дні жалоби через загибель Максима Пасичнюка

На Волині – Дні жалоби через загибель Максима Пасичнюка
У зв’язку із загибеллю волинянина Максима Пасичнюка 5 та 6 листопада оголосили Днями жалоби на території Локачинського району.

Відповідне розпорядження підписав голова Локачинської райдержадміністрації Віктор Дудечко.

Нагадаємо, вчора, 4 листопада, від кулі ворожого снайпера загинув боєць 14-ої бригади Максим Пасичнюк, уродженець села Губин, Локачинського району.

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Теги: Дні жалоби, Максим Пасичеюк, Волинь
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