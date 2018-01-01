Луцька студентка привезла у село кір
Сьогодні, 13:30
У селі Затурці, що на Волині, зареєстрували випадок захворювання на кір.
Хворобу виявили у студентки, яка навчається в Луцьку, - повідомили у Локачинській РДА.
"В нашому районі це уже 9-й випадок з початку року. З усіх хворих - 5 діти, у віковій групі від 1 до 9 років та 4 дорослих особи, в тому числі троє студентів. З усіх хворих 56% не мали повного курсу щеплень від даного захворювання, в тому числі двоє дітей не вакциновані у зв’язку з відмовою батьків. 6 осіб (з середнім та важким перебігом захворювання) госпіталізували, з них 50% дорослі", - йдеться у повідомленні.
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Хворобу виявили у студентки, яка навчається в Луцьку, - повідомили у Локачинській РДА.
"В нашому районі це уже 9-й випадок з початку року. З усіх хворих - 5 діти, у віковій групі від 1 до 9 років та 4 дорослих особи, в тому числі троє студентів. З усіх хворих 56% не мали повного курсу щеплень від даного захворювання, в тому числі двоє дітей не вакциновані у зв’язку з відмовою батьків. 6 осіб (з середнім та важким перебігом захворювання) госпіталізували, з них 50% дорослі", - йдеться у повідомленні.
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