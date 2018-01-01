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Мега відкриття віртуального світу у ТРЦ «ПортCity»*

Мега відкриття віртуального світу у ТРЦ «ПортCity»*
10 листопада об 11:00 на 3 поверсі ТРЦ «ПортCity» мега відкриття віртуального центру «Світ майбутнього».

Раніше, у центрі такого типу можна було побувати лише закордоном. Відтепер, завдяки ТРЦ «ПортCity», інноваційні технології стають ближчими. Жодних вікових обмежень! «Світ майбутнього» вразить не лише наймолодших гостей, а й не на жарт зацікавить дорослих відвідувачів, які також зможуть порозважатися.

Ви зможете руками ловити рибок, будувати справжні вулкани та купатися в океані, і це лише кілька пунктів з величезного списку віртуальних можливостей…

При наявності запрошення на офіційне відкриття 10 листопада, вхід у віртуальний центр «Світ майбутнього» з 11 до 14 години - безкоштовний.

Незабутні відчуття гарантовано, адже такого в Україні Ви ще не бачили!

ТРЦ «ПортCity» вміє дивувати! Запрошуємо відкривати нові горизонти віртуальних світів разом із нами!
Мега відкриття віртуального світу у ТРЦ «ПортCity»*
Мега відкриття віртуального світу у ТРЦ «ПортCity»*

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Теги: Порт сіті
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