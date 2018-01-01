Мега відкриття віртуального світу у ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 18:16
10 листопада об 11:00 на 3 поверсі ТРЦ «ПортCity» мега відкриття віртуального центру «Світ майбутнього».
Раніше, у центрі такого типу можна було побувати лише закордоном. Відтепер, завдяки ТРЦ «ПортCity», інноваційні технології стають ближчими. Жодних вікових обмежень! «Світ майбутнього» вразить не лише наймолодших гостей, а й не на жарт зацікавить дорослих відвідувачів, які також зможуть порозважатися.
Ви зможете руками ловити рибок, будувати справжні вулкани та купатися в океані, і це лише кілька пунктів з величезного списку віртуальних можливостей…
При наявності запрошення на офіційне відкриття 10 листопада, вхід у віртуальний центр «Світ майбутнього» з 11 до 14 години - безкоштовний.
Незабутні відчуття гарантовано, адже такого в Україні Ви ще не бачили!
ТРЦ «ПортCity» вміє дивувати! Запрошуємо відкривати нові горизонти віртуальних світів разом із нами!
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Раніше, у центрі такого типу можна було побувати лише закордоном. Відтепер, завдяки ТРЦ «ПортCity», інноваційні технології стають ближчими. Жодних вікових обмежень! «Світ майбутнього» вразить не лише наймолодших гостей, а й не на жарт зацікавить дорослих відвідувачів, які також зможуть порозважатися.
Ви зможете руками ловити рибок, будувати справжні вулкани та купатися в океані, і це лише кілька пунктів з величезного списку віртуальних можливостей…
При наявності запрошення на офіційне відкриття 10 листопада, вхід у віртуальний центр «Світ майбутнього» з 11 до 14 години - безкоштовний.
Незабутні відчуття гарантовано, адже такого в Україні Ви ще не бачили!
ТРЦ «ПортCity» вміє дивувати! Запрошуємо відкривати нові горизонти віртуальних світів разом із нами!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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