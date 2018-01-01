Восьмикласник на «бляхах» покалічив волинянина: як вимагають покарати винного





Локачинський відділ Володимир-Волинської прокуратури звернувся до суду з клопотанням про застосування до 13-річного мешканця селища Локачі примусових заходів виховного характеру, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.



Удень 29 квітня восьмикласник, не маючи посвідчення водія, за кермом автомобіля марки «BMW 320D» на польській реєстрації рухався вулицею Героїв Майдану в напрямку вулиці Набережної в Локачах і, з’їхавши на тротуар, передньою частиною авто наїхав на пішохода, який заходив у приміщення поза межами проїзної частини.



Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 35-річний



Зважаючи на те, що винуватець ДТП не досяг 16-річного віку, з якого настає кримінальна відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху, що заподіяли тяжке тілесне ушкодження потерпілому (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 286 КК України), прокурори наполягають на застосуванні до нього примусових заходів виховного характеру у виді роз’яснення наслідків його протиправних дій, 2-річного обмеження дозвілля і встановлення особливих вимог до поведінки неповнолітнього (заборона перебувати з 22 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв. поза домівкою, керувати будь-якими видами транспортних засобів, змінювати місце проживання без дозволу територіального органу Національної поліції та служби у справах дітей).



Окрім того, правоохоронці просять суд передати неповнолітнього під нагляд батькові строком на 2 роки з метою забезпечення постійного контролю за ним.



"У ході досудового розслідування потерпілим заявлено також цивільний позов про стягнення в його користь з батьків школяра моральної шкоди в сумі 200 тис. грн.", - йдеться у повідомлені.

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