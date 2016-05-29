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У Львові під час зйомок фільму зарізали чоловіка

У Львові під час зйомок фільму зарізали чоловіка
Під час зйомок фільму 35-річний киянин, який входив в знімальну групу, вдарив ножем перехожого, після чого той помер на місці події.

Про це в понеділок, 5 листопада, повідомили в прокуратурі Львівської області, - пише Корреспондент.

Зазначається, що інцидент стався ще 31 жовтня, близько 4:20. Між працівником знімальної групи зі столиці і львівським перехожим виник словесний конфлікт, в ході якого 35-річний киянин завдав 29-річному чоловікові ножове поранення. Внаслідок травми потерпілий помер на місці події.

Зазначається, що на момент скоєння злочину підозрюваний перебував в стані алкогольного сп'яніння.

Дії зловмисника кваліфікували за статтею про умисне вбивство.

"Львівська місцева прокуратура №1 клопотала в Галицькому районному суді Львова про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Суд погодився з позицією прокуратури", - додали в прес-службі прокуратури.

Досудове розслідування триває, проводяться необхідні слідчі дії. За вчинене особі загрожує позбавлення волі на термін до п'ятнадцяти років.

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Теги: різанина, Львів
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