У Львові під час зйомок фільму зарізали чоловіка





Про це в понеділок, 5 листопада, повідомили в прокуратурі Львівської області, - пише



Зазначається, що інцидент стався ще 31 жовтня, близько 4:20. Між працівником знімальної групи зі столиці і львівським перехожим виник словесний конфлікт, в ході якого 35-річний киянин завдав 29-річному чоловікові ножове поранення. Внаслідок травми потерпілий помер на місці події.



Зазначається, що на момент скоєння злочину підозрюваний перебував в стані алкогольного сп'яніння.



Дії зловмисника кваліфікували за статтею про умисне вбивство.



"Львівська місцева прокуратура №1 клопотала в Галицькому районному суді Львова про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Суд погодився з позицією прокуратури", - додали в прес-службі прокуратури.



Досудове розслідування триває, проводяться необхідні слідчі дії. За вчинене особі загрожує позбавлення волі на термін до п'ятнадцяти років.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час зйомок фільму 35-річний киянин, який входив в знімальну групу, вдарив ножем перехожого, після чого той помер на місці події.Про це в понеділок, 5 листопада, повідомили в прокуратурі Львівської області, - пише Корреспондент Зазначається, що інцидент стався ще 31 жовтня, близько 4:20. Між працівником знімальної групи зі столиці і львівським перехожим виник словесний конфлікт, в ході якого 35-річний киянин завдав 29-річному чоловікові ножове поранення. Внаслідок травми потерпілий помер на місці події.Зазначається, що на момент скоєння злочину підозрюваний перебував в стані алкогольного сп'яніння.Дії зловмисника кваліфікували за статтею про умисне вбивство."Львівська місцева прокуратура №1 клопотала в Галицькому районному суді Львова про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Суд погодився з позицією прокуратури", - додали в прес-службі прокуратури.Досудове розслідування триває, проводяться необхідні слідчі дії. За вчинене особі загрожує позбавлення волі на термін до п'ятнадцяти років.

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