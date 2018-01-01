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Освітній протест: на Волині батьки не пустили дітей до скандальної школи

Освітній протест: на Волині батьки не пустили дітей до скандальної школи
У школу села Озеро Ківерцівського району зі 136 учнів до школи прийшло лише 15 дітей.

"136 учнів в школі зареєстровано, 15 дітей нині прийшли на уроки", - розповіла завуч школи в селі Озеро Ківерцівського району Неля Квач, - повідомляє Суспільне Волині.

Педагог каже, класні керівники обдзвонили батьків, у більш як 70 відсотків випадках батьки кажуть, що не пустили своїх дітей навмисно.

Таким чином висловлюють протест проти директорки школи.

Уроки проводять. В деяких класах немає дітей, у 7-му одна учениця замість 9.

Деталі - згодом.



Освітній протест: на Волині батьки не пустили дітей до скандальної школи
Освітній протест: на Волині батьки не пустили дітей до скандальної школи
Освітній протест: на Волині батьки не пустили дітей до скандальної школи

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Теги: освіта, діти, школа, скандал
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