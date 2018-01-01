Освітній протест: на Волині батьки не пустили дітей до скандальної школи





"136 учнів в школі зареєстровано, 15 дітей нині прийшли на уроки", - розповіла завуч школи в селі Озеро Ківерцівського району Неля Квач, - повідомляє



Педагог каже, класні керівники обдзвонили батьків, у більш як 70 відсотків випадках батьки кажуть, що не пустили своїх дітей навмисно.



Таким чином висловлюють



Уроки проводять. В деяких класах немає дітей, у 7-му одна учениця замість 9.



Деталі - згодом.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У школу села Озеро Ківерцівського району зі 136 учнів до школи прийшло лише 15 дітей."136 учнів в школі зареєстровано, 15 дітей нині прийшли на уроки", - розповіла завуч школи в селі Озеро Ківерцівського району, - повідомляє Суспільне Волині Педагог каже, класні керівники обдзвонили батьків, у більш як 70 відсотків випадках батьки кажуть, що не пустили своїх дітей навмисно.Таким чином висловлюють протест проти директорки школи Уроки проводять. В деяких класах немає дітей, у 7-му одна учениця замість 9.Деталі - згодом.

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