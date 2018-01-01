Освітній протест: на Волині батьки не пустили дітей до скандальної школи
Сьогодні, 13:58
У школу села Озеро Ківерцівського району зі 136 учнів до школи прийшло лише 15 дітей.
"136 учнів в школі зареєстровано, 15 дітей нині прийшли на уроки", - розповіла завуч школи в селі Озеро Ківерцівського району Неля Квач, - повідомляє Суспільне Волині.
Педагог каже, класні керівники обдзвонили батьків, у більш як 70 відсотків випадках батьки кажуть, що не пустили своїх дітей навмисно.
Таким чином висловлюють протест проти директорки школи.
Уроки проводять. В деяких класах немає дітей, у 7-му одна учениця замість 9.
Деталі - згодом.
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"136 учнів в школі зареєстровано, 15 дітей нині прийшли на уроки", - розповіла завуч школи в селі Озеро Ківерцівського району Неля Квач, - повідомляє Суспільне Волині.
Педагог каже, класні керівники обдзвонили батьків, у більш як 70 відсотків випадках батьки кажуть, що не пустили своїх дітей навмисно.
Таким чином висловлюють протест проти директорки школи.
Уроки проводять. В деяких класах немає дітей, у 7-му одна учениця замість 9.
Деталі - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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