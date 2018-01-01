Волинянин здобув перемогу на чемпіонаті світу з кікбоксингу
Сьогодні, 14:05
Волинянин Андрій Голуб здобув перемогу на Чемпіонаті світу з кікбоксингу в Італії.
Про це повідомляють на сторінці Смідинської громади у Facebook, - пише Район.Стара Вижівка.
«Вітаємо чемпіона. Цього року в нього два перші та третє місця. Ми щиро вболіваємо за тебе та радіємо твоїм досягненням», – йдеться в дописі.
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Про це повідомляють на сторінці Смідинської громади у Facebook, - пише Район.Стара Вижівка.
«Вітаємо чемпіона. Цього року в нього два перші та третє місця. Ми щиро вболіваємо за тебе та радіємо твоїм досягненням», – йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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