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Волинянин здобув перемогу на чемпіонаті світу з кікбоксингу

Волинянин здобув перемогу на чемпіонаті світу з кікбоксингу
Волинянин Андрій Голуб здобув перемогу на Чемпіонаті світу з кікбоксингу в Італії.

Про це повідомляють на сторінці Смідинської громади у Facebook, - пише Район.Стара Вижівка.

«Вітаємо чемпіона. Цього року в нього два перші та третє місця. Ми щиро вболіваємо за тебе та радіємо твоїм досягненням», – йдеться в дописі.

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Теги: волинянин, кікбоксинг
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