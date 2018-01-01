Волинянин здобув перемогу на чемпіонаті світу з кікбоксингу

Андрій Голуб здобув перемогу на Чемпіонаті світу з кікбоксингу в Італії.



Про це повідомляють на сторінці Смідинської громади у Facebook, - пише



«Вітаємо чемпіона. Цього року в нього два перші та третє місця. Ми щиро вболіваємо за тебе та радіємо твоїм досягненням», – йдеться в дописі.

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