«Інвестор» пропонує іпотеку для купівлі житла*
Сьогодні, 14:45
Для тих, хто хоче мешкати у житлових комплексах будівельної компанії «Інвестор», але не може відразу оплатити всю вартість житла, діють іпотечні програми.
Про них 2 листопада під час прес-конференції розповіла маркетолог компанії Ірина Новосад.
Вона поінформувала, що «Інвестор» співпрацює з двома банками – ПриватБанком та «Кредобанком».
«Обидва – надійні. Вони пропонують різні умови іпотечного кредитування, але в кожного є свої переваги», – сказала Ірина Новосад.
Зокрема перевага ПриватБанку в тому, що він враховує додаткові доходи. Банк має механізми, за допомогою яких аналізує платоспроможність людей. Це зручно для тих, хто не може показати офіційні доходи, щоб взяти кредит.
Перевагою «Кредобанку» є те, що він дає можливість скористатись іпотечною програмою можна ще тоді, коли будинок зводять. В той час як у ПриватБанку можна взяти іпотеку при купівлі готового житла.
«ПриватБанк дуже швидко приймає рішення і дає кредити. З ним дуже зручно працювати. «Кредобанк» рішення приймає трохи довше, але в нього нижча ставка», – зауважив директор будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський.
Він додав, що купувати квартири на етапі будівництва краще через те, що тоді є більший вибір житла. У вже зданих будинках квартири з найкращим плануванням зазвичай продані.
Умови іпотечного кредитування:
Якщо ви хочете придбати житло від будівельної компанії «Інвестор», звертайтесь у відділ продажів за телефоном:
096 030 20 10
або ж за адресою:
м. Луцьк, вул. Коперника, 13в
Сайт: www.investor.lutsk.ua
E-mail: [email protected]
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
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Про них 2 листопада під час прес-конференції розповіла маркетолог компанії Ірина Новосад.
Вона поінформувала, що «Інвестор» співпрацює з двома банками – ПриватБанком та «Кредобанком».
«Обидва – надійні. Вони пропонують різні умови іпотечного кредитування, але в кожного є свої переваги», – сказала Ірина Новосад.
Зокрема перевага ПриватБанку в тому, що він враховує додаткові доходи. Банк має механізми, за допомогою яких аналізує платоспроможність людей. Це зручно для тих, хто не може показати офіційні доходи, щоб взяти кредит.
Перевагою «Кредобанку» є те, що він дає можливість скористатись іпотечною програмою можна ще тоді, коли будинок зводять. В той час як у ПриватБанку можна взяти іпотеку при купівлі готового житла.
«ПриватБанк дуже швидко приймає рішення і дає кредити. З ним дуже зручно працювати. «Кредобанк» рішення приймає трохи довше, але в нього нижча ставка», – зауважив директор будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський.
Він додав, що купувати квартири на етапі будівництва краще через те, що тоді є більший вибір житла. У вже зданих будинках квартири з найкращим плануванням зазвичай продані.
Умови іпотечного кредитування:
Якщо ви хочете придбати житло від будівельної компанії «Інвестор», звертайтесь у відділ продажів за телефоном:
096 030 20 10
або ж за адресою:
м. Луцьк, вул. Коперника, 13в
Сайт: www.investor.lutsk.ua
E-mail: [email protected]
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
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