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«Інвестор» пропонує іпотеку для купівлі житла*

«Інвестор» пропонує іпотеку для купівлі житла*
Для тих, хто хоче мешкати у житлових комплексах будівельної компанії «Інвестор», але не може відразу оплатити всю вартість житла, діють іпотечні програми.

Про них 2 листопада під час прес-конференції розповіла маркетолог компанії Ірина Новосад.

Вона поінформувала, що «Інвестор» співпрацює з двома банками – ПриватБанком та «Кредобанком».

«Обидва – надійні. Вони пропонують різні умови іпотечного кредитування, але в кожного є свої переваги», – сказала Ірина Новосад.

Зокрема перевага ПриватБанку в тому, що він враховує додаткові доходи. Банк має механізми, за допомогою яких аналізує платоспроможність людей. Це зручно для тих, хто не може показати офіційні доходи, щоб взяти кредит.

Перевагою «Кредобанку» є те, що він дає можливість скористатись іпотечною програмою можна ще тоді, коли будинок зводять. В той час як у ПриватБанку можна взяти іпотеку при купівлі готового житла.

«ПриватБанк дуже швидко приймає рішення і дає кредити. З ним дуже зручно працювати. «Кредобанк» рішення приймає трохи довше, але в нього нижча ставка», – зауважив директор будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський.

Він додав, що купувати квартири на етапі будівництва краще через те, що тоді є більший вибір житла. У вже зданих будинках квартири з найкращим плануванням зазвичай продані.

Директор будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський та маркетолог Ірина Новосад
Директор будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський та маркетолог Ірина Новосад

Умови іпотечного кредитування:

«Інвестор» пропонує іпотеку для купівлі житла*

Якщо ви хочете придбати житло від будівельної компанії «Інвестор», звертайтесь у відділ продажів за телефоном:

096 030 20 10

або ж за адресою:

м. Луцьк, вул. Коперника, 13в

Сайт: www.investor.lutsk.ua

E-mail: [email protected]

Facebook: facebook.com/investorlutsk/

Instagram: bud.investor

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Теги: Інвестор, іпотека, житло
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