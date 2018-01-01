«Інвестор» пропонує іпотеку для купівлі житла*





Про них 2 листопада під час прес-конференції розповіла маркетолог компанії Ірина Новосад.



Вона поінформувала, що «Інвестор» співпрацює з двома банками – ПриватБанком та «Кредобанком».



«Обидва – надійні. Вони пропонують різні умови іпотечного кредитування, але в кожного є свої переваги», – сказала Ірина Новосад.



Зокрема перевага ПриватБанку в тому, що він враховує додаткові доходи. Банк має механізми, за допомогою яких аналізує платоспроможність людей. Це зручно для тих, хто не може показати офіційні доходи, щоб взяти кредит.



Перевагою «Кредобанку» є те, що він дає можливість скористатись іпотечною програмою можна ще тоді, коли будинок зводять. В той час як у ПриватБанку можна взяти іпотеку при купівлі готового житла.



«ПриватБанк дуже швидко приймає рішення і дає кредити. З ним дуже зручно працювати. «Кредобанк» рішення приймає трохи довше, але в нього нижча ставка», – зауважив директор будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський.



Він додав, що купувати квартири на етапі будівництва краще через те, що тоді є більший вибір житла. У вже зданих будинках квартири з найкращим плануванням зазвичай продані.



Директор будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський та маркетолог Ірина Новосад

Умови іпотечного кредитування:





Якщо ви хочете придбати житло від будівельної компанії «Інвестор», звертайтесь у відділ продажів за телефоном:



096 030 20 10



або ж за адресою:



м. Луцьк, вул. Коперника, 13в



Сайт: www.investor.lutsk.ua



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Instagram: bud.investor

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Для тих, хто хоче мешкати у житлових комплексах будівельної компанії «Інвестор», але не може відразу оплатити всю вартість житла, діють іпотечні програми.Про них 2 листопада під час прес-конференції розповіла маркетолог компаніїВона поінформувала, що «Інвестор» співпрацює з двома банками – ПриватБанком та «Кредобанком».«Обидва – надійні. Вони пропонують різні умови іпотечного кредитування, але в кожного є свої переваги», – сказала Ірина Новосад.Зокрема перевага ПриватБанку в тому, що він враховує додаткові доходи. Банк має механізми, за допомогою яких аналізує платоспроможність людей. Це зручно для тих, хто не може показати офіційні доходи, щоб взяти кредит.Перевагою «Кредобанку» є те, що він дає можливість скористатись іпотечною програмою можна ще тоді, коли будинок зводять. В той час як у ПриватБанку можна взяти іпотеку при купівлі готового житла.«ПриватБанк дуже швидко приймає рішення і дає кредити. З ним дуже зручно працювати. «Кредобанк» рішення приймає трохи довше, але в нього нижча ставка», – зауважив директор будівельної компанії «Інвестор»Він додав, що купувати квартири на етапі будівництва краще через те, що тоді є більший вибір житла. У вже зданих будинках квартири з найкращим плануванням зазвичай продані.Умови іпотечного кредитування:Якщо ви хочете придбати житло від будівельної компанії «Інвестор», звертайтесь у відділ продажів за телефоном:096 030 20 10або ж за адресою:м. Луцьк, вул. Коперника, 13вСайт: www.investor.lutsk.uaE-mail: [email protected] Facebook: facebook.com/investorlutsk/Instagram: bud.investor

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