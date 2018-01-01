У Луцьку псевдогазовик обікрав бабусю
Сьогодні, 14:50
Днями жертвою зловмисників стала 81-річна лучанка.
У двері її оселі постукав незнайомець, назвався працівником газової служби та розповів, що згідно з нововведеннями, усім людям похилого віку будуть встановлювати нові газові лічильники на пільгових умовах, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.
Чоловік попрохав заповнити необхідні документи та оплатити вартість послуг в розмірі 1500 грн. Старенька повірила шахраю, впустила до хати й у його присутності дістала всі свої заощадження.
Відрахувавши необхідну суму, решту грошей поклала на підвіконня. Відволікши господиню квартири, зловмисник заволодів цими грішми (15 тис. грн. та 700 доларів США), швиденько попрощався й зник.
"Луцька місцева прокуратура вкотре застерігає краян не довіряти незнайомцям. Якщо до вас завітала підозріла особа, котра назвалась працівником будь-якої державної чи комунальної установи, насамперед попросіть її пред’явити посвідчення й обов’язково зателефонуйте на підприємство, аби з’ясувати підстави такого візиту. У випадку відмови від надання документів або в разі їх відсутності, одразу телефонуйте в поліцію", - йдеться у повідомленні.
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У двері її оселі постукав незнайомець, назвався працівником газової служби та розповів, що згідно з нововведеннями, усім людям похилого віку будуть встановлювати нові газові лічильники на пільгових умовах, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.
Чоловік попрохав заповнити необхідні документи та оплатити вартість послуг в розмірі 1500 грн. Старенька повірила шахраю, впустила до хати й у його присутності дістала всі свої заощадження.
Відрахувавши необхідну суму, решту грошей поклала на підвіконня. Відволікши господиню квартири, зловмисник заволодів цими грішми (15 тис. грн. та 700 доларів США), швиденько попрощався й зник.
"Луцька місцева прокуратура вкотре застерігає краян не довіряти незнайомцям. Якщо до вас завітала підозріла особа, котра назвалась працівником будь-якої державної чи комунальної установи, насамперед попросіть її пред’явити посвідчення й обов’язково зателефонуйте на підприємство, аби з’ясувати підстави такого візиту. У випадку відмови від надання документів або в разі їх відсутності, одразу телефонуйте в поліцію", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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