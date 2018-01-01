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ПриватБанком покерували маленькі фінансисти з усієї України*

ПриватБанком покерували маленькі фінансисти з усієї України*
2 листопада головний офіс ПриватБанку заполонили діти. Найуспішніші випускники бізнес-школи ЮніорБанку отримали пізнавальний подарунок – екскурсію до «серця» ПриватБанку в Дніпрі.

115 школярів із різних регіонів України відвідали головний офіс ПриватБанку. Маленьким розумникам провели захопливу екскурсію, показали всі куточки банку, познайомили з працівниками та керівниками фінансової установи.

Кожен маленький розумник міг побачити, як працює банк, протестувати найновіші технології та відчути себе банкіром. Дітям показали не лише роботу звичних банкоматів і терміналів, але й найцікавішу банківську техніку та програмне забезпечення та познайомили з людьми, які обслуговують їх.

Банк – це величезний організм, кожна з частин якого має свої функції, завдання й таємниці. Топ-менеджери фінустанови розповіли юніорам про роботу своїх підрозділів, розкрили секрети та лайфхаки працівників та банківської справи.

Діти познайомилися з людьми, які щодня вигадують електронні новинки для найбільш технологічного банку країни, а ще з супергероями, які допомагають клієнтам вирішити всі їхні питання в онлайн-чаті. Напрямки малого та середнього бізнесу, роздрібного бізнесу, контактного центру – кожен із підрозділів мав чим зацікавити й потішити гостей. Для маленьких відвідувачів підготували не тільки насичену пізнавальну програму, але й безліч розваг, сюрпризів і подарунків.

Провести захопливий день у головному офісі ПриватБанку може кожен маленький українець. Для цього потрібно успішно закінчити навчання в бізнес-школі ЮніорБанку. Заняття в школі безкоштовні та проходять у цікавій ігровій формі. Зареєструватися можна на сайті або в будь-якому відділенні ПриватБанку.

ПриватБанком покерували маленькі фінансисти з усієї України*
ПриватБанком покерували маленькі фінансисти з усієї України*
ПриватБанком покерували маленькі фінансисти з усієї України*

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Теги: Приватбанк
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