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Лучани найбільше хворіють на грип

Лучани найбільше хворіють на грип
На Волині за останній тиждень на ГРВІ захворіло близько 5 тисяч осіб.

На сьогодні показник захворюваності нижчий від розрахункового епідемічного порогу на 27%. Перевищення епідемічного порогу не зафіксовано в жодному з районів та міст області, - інформує Волинський лабораторний центр.

Найвищі показники захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано в Луцьку, Ковельському, Камінь-Каширському, Турійському районах, найнижчий – у Ратнівському, Любомльському, Іваничівському районах. Серед хворих – діти до 17 років становили майже 69%. Збільшилась кількість госпіталізованих з діагнозом «ГРВІ» до 115, проти 107 хворих минулого тижня, із них 82% діти.

З початку епідсезону вакциновано проти грипу в області 149 осіб з груп ризику.

За даними вірусологічної лабораторії обласного лабораторного центру віруси грипу з початку епідемічного сезону від хворих не виділялися.

За рекомендацією ВООЗ для забезпечення максимального захисту від вірусів, циркуляція котрих очікується саме цього сезону, в Україні зареєстровані вакцини «ВАКСІГРИП Тетра» виробник Франція, яку можна використовувати для щеплення дітей віком від трьох років та ДЖІСІ ФЛЮ, виробник Південна Корея – від 6 місяців. Щеплення проти грипу не входять до національного календаря щеплень, тому ці вакцини не закуповуються за кошти державного бюджету, а за гроші місцевих бюджетів, підприємств або власним коштом громадян.

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Теги: грип, Луцьк
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