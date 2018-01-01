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Винуватці стрілянини втекли з місця злочину: у Луцьку – план перехоплення

Винуватці стрілянини втекли з місця злочину: у Луцьку – план перехоплення
У поліції прокоментували стрілянину, що сталася у Луцьку на вулиці Набережній.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів начальник Управління патрульної поліції Луцька Олександр Вовченко.

"Отримали повідомлення про постріли, є потерпілі. Патрульні огородили місце злочину, речові докази. Візуально є декілька гільз і сліди крові. Перехожі не постраждали. НА місці працюють криміналісти. Оголошено план перехоплення, конкретних орієнтувань немає. Тобто з місця злочину втекли", - йдеться у коментарі.

З власних джерел стало відомо, що план перехоплення оголосили на Volkswagen Touareg і Audi.

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Теги: поліція, стрілянина, кримінал
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