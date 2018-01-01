Винуватці стрілянини втекли з місця злочину: у Луцьку – план перехоплення
Сьогодні, 15:25
У поліції прокоментували стрілянину, що сталася у Луцьку на вулиці Набережній.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів начальник Управління патрульної поліції Луцька Олександр Вовченко.
"Отримали повідомлення про постріли, є потерпілі. Патрульні огородили місце злочину, речові докази. Візуально є декілька гільз і сліди крові. Перехожі не постраждали. НА місці працюють криміналісти. Оголошено план перехоплення, конкретних орієнтувань немає. Тобто з місця злочину втекли", - йдеться у коментарі.
З власних джерел стало відомо, що план перехоплення оголосили на Volkswagen Touareg і Audi.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів начальник Управління патрульної поліції Луцька Олександр Вовченко.
"Отримали повідомлення про постріли, є потерпілі. Патрульні огородили місце злочину, речові докази. Візуально є декілька гільз і сліди крові. Перехожі не постраждали. НА місці працюють криміналісти. Оголошено план перехоплення, конкретних орієнтувань немає. Тобто з місця злочину втекли", - йдеться у коментарі.
З власних джерел стало відомо, що план перехоплення оголосили на Volkswagen Touareg і Audi.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку на автомийці – стрілянина: загинула одна людина. ФОТО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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