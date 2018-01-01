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У Стобихівці за два роки обіцяють побудувати нову школу

У Стобихівці за два роки обіцяють побудувати нову школу
На Волині оголосили тендер на будівництво нової школи у селі Стобихівка Камінь-Каширського району.

Про це йдеться на платформі публічних закупівель ProZorro.

Нагадаємо, батьки тут вже не перший рік борються за будівництво нової школи і навіть пішли на дещо радикальні методи – не пускали дітей до навчального закладу.

Також мешканці Стобихівки мітингували під Волиньрадою з вимогою звести школу у селі. 3 листопада люди грозилися перекрити трасу Київ-Ковель-Ягодин, якщо не оголосять тендер.

Аукціон розпочнеться 23 листопада. Будівництво нового навчального закладу у Стобихівці обійдеться у 114 267 900 гривень.

Звести школу планують до кінця 2020 року.

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Теги: Стобихівка, школа, тендер
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