На Волині чоловіка-сердечника медики «дістали з того світу»
Сьогодні, 16:01
На Волині чоловіка з гострим інфарктом міокарду "відкачали" дорогою до лікарні.
До центральної оперативної диспетчерської о 18.47 надійшов виклик із одного з районних центрів області в якому 49-річний чоловік скаржився на гострий біль за грудиною. За десять хвилин бригада ЕМД прибула на місце виклику, - повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Провівши об’єктивний огляд пацієнта та ЕКГ-дослідження медики встановили діагноз: «Гострий інфаркт міокарду з елевацією сегмента ST».
Фельдшерська бригада на місці виклику надала пацієнту необхідну медичну допомогу та розпочала його транспортування до реперфузійного центру.
"В зв’язку з тим, що відстань до Луцької міської клінічної лікарні, де знаходиться реперфузійний центр, складала понад 122 км. - хворому було запропоновано ввести лікарський препарат «Металізе», який розчиняє причину інфаркту міокарду – тромб у коронарній артерії. Аби не втратити дорогоцінний час, назустріч фельдшерській бригаді ЕМД виїхала лікарська бригада Ковельського відділення ЕМД.
О 20.40 бригади ЕМД зустрілися в районі с.Годовичі, і в кареті швидкої успішно провели тромболізис. За кілька хвилин після маніпуляції транспортування було продовжено", - повідомили медики.
О 22.10 пацієнта госпіталізували у реперфузійний центр де о 23.00 провели коронографію і стентування - процедуру механічного усунення перешкоди (тромбу і атеросклеротичної бляшки) в судині з допомогою каркаса (стента), метою якої є відновлення кровопостачання серця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
До центральної оперативної диспетчерської о 18.47 надійшов виклик із одного з районних центрів області в якому 49-річний чоловік скаржився на гострий біль за грудиною. За десять хвилин бригада ЕМД прибула на місце виклику, - повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Провівши об’єктивний огляд пацієнта та ЕКГ-дослідження медики встановили діагноз: «Гострий інфаркт міокарду з елевацією сегмента ST».
Фельдшерська бригада на місці виклику надала пацієнту необхідну медичну допомогу та розпочала його транспортування до реперфузійного центру.
"В зв’язку з тим, що відстань до Луцької міської клінічної лікарні, де знаходиться реперфузійний центр, складала понад 122 км. - хворому було запропоновано ввести лікарський препарат «Металізе», який розчиняє причину інфаркту міокарду – тромб у коронарній артерії. Аби не втратити дорогоцінний час, назустріч фельдшерській бригаді ЕМД виїхала лікарська бригада Ковельського відділення ЕМД.
О 20.40 бригади ЕМД зустрілися в районі с.Годовичі, і в кареті швидкої успішно провели тромболізис. За кілька хвилин після маніпуляції транспортування було продовжено", - повідомили медики.
О 22.10 пацієнта госпіталізували у реперфузійний центр де о 23.00 провели коронографію і стентування - процедуру механічного усунення перешкоди (тромбу і атеросклеротичної бляшки) в судині з допомогою каркаса (стента), метою якої є відновлення кровопостачання серця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Психічнохворий волинянин поцупив у магазині джинси
Сьогодні, 16:29
На Волині чоловіка-сердечника медики «дістали з того світу»
Сьогодні, 16:01
У Стобихівці за два роки обіцяють побудувати нову школу
Сьогодні, 15:55