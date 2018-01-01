На Волині чоловіка-сердечника медики «дістали з того світу»

На Волині чоловіка з гострим інфарктом міокарду "відкачали" дорогою до лікарні.До центральної оперативної диспетчерської о 18.47 надійшов виклик із одного з районних центрів області в якому 49-річний чоловік скаржився на гострий біль за грудиною. За десять хвилин бригада ЕМД прибула на місце виклику, - повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.Провівши об’єктивний огляд пацієнта та ЕКГ-дослідження медики встановили діагноз: «Гострий інфаркт міокарду з елевацією сегмента ST».Фельдшерська бригада на місці виклику надала пацієнту необхідну медичну допомогу та розпочала його транспортування до реперфузійного центру."В зв’язку з тим, що відстань до Луцької міської клінічної лікарні, де знаходиться реперфузійний центр, складала понад 122 км. - хворому було запропоновано ввести лікарський препарат «Металізе», який розчиняє причину інфаркту міокарду – тромб у коронарній артерії. Аби не втратити дорогоцінний час, назустріч фельдшерській бригаді ЕМД виїхала лікарська бригада Ковельського відділення ЕМД.О 20.40 бригади ЕМД зустрілися в районі с.Годовичі, і в кареті швидкої успішно провели тромболізис. За кілька хвилин після маніпуляції транспортування було продовжено", - повідомили медики.О 22.10 пацієнта госпіталізували у реперфузійний центр де о 23.00 провели коронографію і стентування - процедуру механічного усунення перешкоди (тромбу і атеросклеротичної бляшки) в судині з допомогою каркаса (стента), метою якої є відновлення кровопостачання серця.