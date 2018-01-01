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У Запоріжжі викрили інтернет-порностудію. ВІДЕО

У Запоріжжі викрили інтернет-порностудію. ВІДЕО
Поліція Запоріжжя припинила діяльність онлайн-порностудії, в якій працювали 12 моделей.

Про це в понеділок, 5 листопада, повідомляє прес-служба поліції.

Після отримання інформації про діяльність студії правоохоронці провели обшуки і встановили, що організатор групи - 25-річний житель Дніпропетровської області. Разом з ними незаконну діяльність організували ще двоє людей.

5 листопада оперативники провели одночасні обшуки за місцем проживання фігурантів та за місцем роботи студії: в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, а також в Вознесенському та Олександрівському районах Запоріжжя.

Правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, з якої здійснювалося поширення порнографічного контенту, веб-камери, мобільні телефони та інші речові докази.

Зазначається, що в орендованій квартирі дванадцять моделей у віці від 18 до 31 років в три зміни з використанням комп'ютера здійснювали авторизований вхід на тематичний сайт. Там вони створювали трансляцію в режимі реального часу з контентом порнографічного характеру, за що й отримували гроші від користувачів сайту.

За час роботи студії зловмисники заробили близько 300 тисяч гривень.

Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу зловмисникам. Встановлюють інших причетних до незаконної діяльності осіб. Відкрито кримінальне провадження за ознаками статті "виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів".


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Теги: Запоріжжя, порностудія
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Коментарі 1
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А в Луцьку молода пара як знімала порно так і знімає хоч з маски шоу брали пачана
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