Луцьких водіїв, які були на Набережній, просять надати записи з відеореєстраторів





Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.



"Поліція Волині просить громадян, котрим відома будь-яка інформацію про стрілянину на вулиці Набережній у Луцьку, невідкладно повідомити за номером "102". Звертаємося також з проханням до водіїв транспортних засобів, обладнаних відео реєстраторами, які рухалися сьогодні орієнтовно з 14:00 до 15:00 по вулиці Набережній, надати поліції записи з реєстраторів", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, у Луцьку на вулиці Набережній



За інформацією, є один загиблий та кілька поранених.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку розшукують винних у стрілянині на автомийці на вулиці Набережній.Про це повідомили у прес-службі волинської поліції."Поліція Волині просить громадян, котрим відома будь-яка інформацію про стрілянину на вулиці Набережній у Луцьку, невідкладно повідомити за номером "102". Звертаємося також з проханням до водіїв транспортних засобів, обладнаних відео реєстраторами, які рухалися сьогодні орієнтовно з 14:00 до 15:00 по вулиці Набережній, надати поліції записи з реєстраторів", - йдеться у повідомленні.Нагадаємо, у Луцьку на вулиці Набережній сталася стрілянина За інформацією, є один загиблий та кілька поранених.

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