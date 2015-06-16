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Луцьких водіїв, які були на Набережній, просять надати записи з відеореєстраторів

Луцьких водіїв, які були на Набережній, просять надати записи з відеореєстраторів
У Луцьку розшукують винних у стрілянині на автомийці на вулиці Набережній.

Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.

"Поліція Волині просить громадян, котрим відома будь-яка інформацію про стрілянину на вулиці Набережній у Луцьку, невідкладно повідомити за номером "102". Звертаємося також з проханням до водіїв транспортних засобів, обладнаних відео реєстраторами, які рухалися сьогодні орієнтовно з 14:00 до 15:00 по вулиці Набережній, надати поліції записи з реєстраторів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Луцьку на вулиці Набережній сталася стрілянина.

За інформацією, є один загиблий та кілька поранених.

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Теги: стрілянина, кримінал
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