Луцьких водіїв, які були на Набережній, просять надати записи з відеореєстраторів
Сьогодні, 16:21
У Луцьку розшукують винних у стрілянині на автомийці на вулиці Набережній.
Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
"Поліція Волині просить громадян, котрим відома будь-яка інформацію про стрілянину на вулиці Набережній у Луцьку, невідкладно повідомити за номером "102". Звертаємося також з проханням до водіїв транспортних засобів, обладнаних відео реєстраторами, які рухалися сьогодні орієнтовно з 14:00 до 15:00 по вулиці Набережній, надати поліції записи з реєстраторів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Луцьку на вулиці Набережній сталася стрілянина.
За інформацією, є один загиблий та кілька поранених.
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Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
"Поліція Волині просить громадян, котрим відома будь-яка інформацію про стрілянину на вулиці Набережній у Луцьку, невідкладно повідомити за номером "102". Звертаємося також з проханням до водіїв транспортних засобів, обладнаних відео реєстраторами, які рухалися сьогодні орієнтовно з 14:00 до 15:00 по вулиці Набережній, надати поліції записи з реєстраторів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Луцьку на вулиці Набережній сталася стрілянина.
За інформацією, є один загиблий та кілька поранених.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У стрілянині на Набережній поранили кримінального авторитета Аслана
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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