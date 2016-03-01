Українка в Малайзії отримала довічне ув'язнення за торгівлю кокаїном





Верховний суд Малайзії виніс вирок 24-річній українці Клавдії Лопаткіній після того, як три роки тому її визнали винною в торгівлі кокаїном.



Суддя вказав, що в обвинуваченої було достатньо часу, щоб перевірити два пластикові пакети, які вона привезла з Дубаю в в Куала-Лумпур, а потім у Пенанг.



"Замість цього вона просто "закрила очі" і не скористалася можливістю перевірити вміст сумки, в якій, за її словами, були шоколадні цукерки", - зазначив він.



Раніше, як повідомляється, українка була звільнена Верховним судом, але сторона обвинувачення подала апеляцію.



Жінку арештували 31 грудня 2015 року в міжнародному аеропорту Пенангу за обвинуваченням в незаконному обороті 1,5 кг кокаїну. Вона тоді була на першому місяці вагітності. Вона народила дівчинку під час перебування за ґратами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Малайзії українку засудили до довічного позбавлення волі за торгівлю кокаїном. Про це повідомляє New Straits Times, передає УНН Верховний суд Малайзії виніс вирок 24-річній українціпісля того, як три роки тому її визнали винною в торгівлі кокаїном.Суддя вказав, що в обвинуваченої було достатньо часу, щоб перевірити два пластикові пакети, які вона привезла з Дубаю в в Куала-Лумпур, а потім у Пенанг."Замість цього вона просто "закрила очі" і не скористалася можливістю перевірити вміст сумки, в якій, за її словами, були шоколадні цукерки", - зазначив він.Раніше, як повідомляється, українка була звільнена Верховним судом, але сторона обвинувачення подала апеляцію.Жінку арештували 31 грудня 2015 року в міжнародному аеропорту Пенангу за обвинуваченням в незаконному обороті 1,5 кг кокаїну. Вона тоді була на першому місяці вагітності. Вона народила дівчинку під час перебування за ґратами.

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