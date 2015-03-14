Завтра у Луцьку – день жалоби
Сьогодні, 17:28
У зв’язку із загибеллю волинянина Максима Пасичнюка оголосили день жалоби.
Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради Григорій Пустовіт.
У зв'язку з похованням загиблого під час проведення операції об’єднаних сил на Сході України Пасичнюка Максима Вікторовича у вівторок, 6 листопада, оголосили Днем жалоби.
На знак скорботи буде приспущено Державний Прапор України з чорною стрічкою на адміністративних приміщеннях міської ради, підприємств, установ, організацій державної, комунальної та інших форм власності на території міста.
Також обмежать проведення розважально-концертних заходів на території міста, заборонять звучання розважальної музики на ринках, у закладах торгівлі та ресторанного господарства, в громадському транспорті.
Нагадаємо, вчора, 4 листопада, від кулі ворожого снайпера загинув боєць 14-ої бригади Максим Пасичнюк, уродженець села Губин, Локачинського району.
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Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради Григорій Пустовіт.
У зв'язку з похованням загиблого під час проведення операції об’єднаних сил на Сході України Пасичнюка Максима Вікторовича у вівторок, 6 листопада, оголосили Днем жалоби.
На знак скорботи буде приспущено Державний Прапор України з чорною стрічкою на адміністративних приміщеннях міської ради, підприємств, установ, організацій державної, комунальної та інших форм власності на території міста.
Також обмежать проведення розважально-концертних заходів на території міста, заборонять звучання розважальної музики на ринках, у закладах торгівлі та ресторанного господарства, в громадському транспорті.
Нагадаємо, вчора, 4 листопада, від кулі ворожого снайпера загинув боєць 14-ої бригади Максим Пасичнюк, уродженець села Губин, Локачинського району.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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