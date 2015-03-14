Завтра у Луцьку – день жалоби

У зв’язку із загибеллю волинянинаоголосили день жалоби.Відповідне розпорядження підписав секретар міської радиУ зв'язку з похованням загиблого під час проведення операції об’єднаних сил на Сході України Пасичнюка Максима Вікторовича у вівторок, 6 листопада, оголосили Днем жалоби.На знак скорботи буде приспущено Державний Прапор України з чорною стрічкою на адміністративних приміщеннях міської ради, підприємств, установ, організацій державної, комунальної та інших форм власності на території міста.Також обмежать проведення розважально-концертних заходів на території міста, заборонять звучання розважальної музики на ринках, у закладах торгівлі та ресторанного господарства, в громадському транспорті.Нагадаємо, вчора, 4 листопада, від кулі ворожого снайпера, уродженець села Губин, Локачинського району.