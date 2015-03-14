вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Завтра у Луцьку – день жалоби

Завтра у Луцьку – день жалоби
У зв’язку із загибеллю волинянина Максима Пасичнюка оголосили день жалоби.

Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради Григорій Пустовіт.

У зв'язку з похованням загиблого під час проведення операції об’єднаних сил на Сході України Пасичнюка Максима Вікторовича у вівторок, 6 листопада, оголосили Днем жалоби.

На знак скорботи буде приспущено Державний Прапор України з чорною стрічкою на адміністративних приміщеннях міської ради, підприємств, установ, організацій державної, комунальної та інших форм власності на території міста.

Також обмежать проведення розважально-концертних заходів на території міста, заборонять звучання розважальної музики на ринках, у закладах торгівлі та ресторанного господарства, в громадському транспорті.

Нагадаємо, вчора, 4 листопада, від кулі ворожого снайпера загинув боєць 14-ої бригади Максим Пасичнюк, уродженець села Губин, Локачинського району.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: день жалоби, ато, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Квартирне питання в Луцьку 100 років тому
Активісти прийшли з «розбірками» на офіс волинської «Батьківщини». ФОТО. ВІДЕО
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами жовтня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині знайшли мішки бурштину. ФОТО
Сьогодні, 17:40
ПриватБанком покерували маленькі фінансисти з усієї України*
Сьогодні, 17:30
Завтра у Луцьку – день жалоби
Сьогодні, 17:28
Учасниками стрілянини у Луцьку було приблизно 15 людей, – поліція
Сьогодні, 17:12
Волинян попереджають про небезпеку кору та дифтерії
Сьогодні, 17:10
Схожі новини
Луцьк 15 березня попрощається із ще одним загиблим бійцем Луцьк 15 березня попрощається із ще одним загиблим бійцем
14 березень, 2015, 13:18
5 лютого у Володимирі-Волинському похоронять загиблого бійця 5 лютого у Володимирі-Волинському похоронять загиблого бійця
04 лютий, 2015, 12:40
Тіло загиблого бійця привезли на Волинь Тіло загиблого бійця привезли на Волинь
18 вересень, 09:49
18 вересня у Луцьку – день жалоби 18 вересня у Луцьку – день жалоби
17 вересень, 17:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Владика Михаїл навів докази того, що УПЦ МП підпорядковується Росії. ВІДЕО
04 листопад, 16:16
 1
Українка в Малайзії отримала довічне ув'язнення за торгівлю кокаїном
Сьогодні, 17:53
 0
На Волині знайшли мішки бурштину. ФОТО
Сьогодні, 17:40
 0
ПриватБанком покерували маленькі фінансисти з усієї України*
Сьогодні, 17:30
 0
Завтра у Луцьку – день жалоби
Сьогодні, 17:28
 0
Медіа
відео
1/8