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Волинські капелани вирушили на Схід. ФОТО

Волинські капелани вирушили на Схід. ФОТО
Двоє волинських капеланів вирушили на Схід.

Про це у Facebook повідомив отець Михайло Бучак.

"4 листопада 2018р. Мобільна група в складі військових капеланів прот.Івана Гуреєва, прот.Віталія Антонюка та водія - волонтера Миколая з молитвою вирушили на Схід для душпастирської підтримки наших воїнів!
Все буде Україна!" - йдеться у повідомленні.

Волинські капелани вирушили на Схід. ФОТО
Волинські капелани вирушили на Схід. ФОТО
Волинські капелани вирушили на Схід. ФОТО

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Теги: капелани, війна, Схід
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