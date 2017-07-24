Волинські капелани вирушили на Схід. ФОТО





Про це у Facebook повідомив отець Михайло Бучак.



"4 листопада 2018р. Мобільна група в складі військових капеланів прот.Івана Гуреєва, прот.Віталія Антонюка та водія - волонтера Миколая з молитвою вирушили на Схід для душпастирської підтримки наших воїнів!

Все буде Україна!" - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двоє волинських капеланів вирушили на Схід.Про це у Facebook повідомив отець"4 листопада 2018р. Мобільна група в складі військових капеланів прот.Івана Гуреєва, прот.Віталія Антонюка та водія - волонтера Миколая з молитвою вирушили на Схід для душпастирської підтримки наших воїнів!Все буде Україна!" - йдеться у повідомленні.

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