Волинські капелани вирушили на Схід. ФОТО
Сьогодні, 18:46
Двоє волинських капеланів вирушили на Схід.
Про це у Facebook повідомив отець Михайло Бучак.
"4 листопада 2018р. Мобільна група в складі військових капеланів прот.Івана Гуреєва, прот.Віталія Антонюка та водія - волонтера Миколая з молитвою вирушили на Схід для душпастирської підтримки наших воїнів!
Все буде Україна!" - йдеться у повідомленні.
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Про це у Facebook повідомив отець Михайло Бучак.
"4 листопада 2018р. Мобільна група в складі військових капеланів прот.Івана Гуреєва, прот.Віталія Антонюка та водія - волонтера Миколая з молитвою вирушили на Схід для душпастирської підтримки наших воїнів!
Все буде Україна!" - йдеться у повідомленні.
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