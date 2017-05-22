У селі під Луцьком відкрили пам'ятник Тарасу Шевченку

У селі Підгайці Луцького району встановили монумент видатному українському художникові та письменнику Тарасу Григоровичу Шевченку.Освячення та відкриття пам`ятника відбулося в неділю, 4 листопада 2018 року, - повідомили у відділі інформаційної політики облдержадміністрації.На заході були присутні голова обласної державної адміністрації, митрополит Луцький та Волинський, голова Луцької райдержадміністрації, перший заступник голови обласної ради, заступник голови облдержадміністрації, Підгайцівський сільський голова, священнослужителі та мешканці села."Пам`ятник дійсно величний. Але важливо, щоб ми пам`ятали, що писав Шевченко і від чого він нас застерігав. Так, він філософ, він поет, але він і пророк. Слова з Кобзаря – сьогодні зійшли з книги. Він боровся за правду, щирість. Він писав для всіх поколінь. Ми пам`ятаємо, поважаємо і читаємо", - зауважив голова ОДА.Ініціатором встановлення монументу була Підгайцівська сільська рада. Проектували та виготовляли – скульпторитаНа заході був присутній і шевченкознавець та волонтер. Він організував у Підгайцях фотогалерею «Монументальна Шевченкіана», яку привіз з собою.Вшанували пам`ять Великого Кобзаря молитвою та його віршами.