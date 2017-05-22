У селі під Луцьком відкрили пам'ятник Тарасу Шевченку
Сьогодні, 18:19
У селі Підгайці Луцького району встановили монумент видатному українському художникові та письменнику Тарасу Григоровичу Шевченку.
Освячення та відкриття пам`ятника відбулося в неділю, 4 листопада 2018 року, - повідомили у відділі інформаційної політики облдержадміністрації.
На заході були присутні голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко, митрополит Луцький та Волинський Михаїл, голова Луцької райдержадміністрації Тарас Яковлев, перший заступник голови обласної ради Олександр Пирожик, заступник голови облдержадміністрації Денис П`ятигорець, Підгайцівський сільський голова Юрій Семенюк, священнослужителі та мешканці села.
"Пам`ятник дійсно величний. Але важливо, щоб ми пам`ятали, що писав Шевченко і від чого він нас застерігав. Так, він філософ, він поет, але він і пророк. Слова з Кобзаря – сьогодні зійшли з книги. Він боровся за правду, щирість. Він писав для всіх поколінь. Ми пам`ятаємо, поважаємо і читаємо", - зауважив голова ОДА.
Ініціатором встановлення монументу була Підгайцівська сільська рада. Проектували та виготовляли – скульптори Михайло Шумський та Віктор Міщук.
На заході був присутній і шевченкознавець та волонтер Руслан Теліпський. Він організував у Підгайцях фотогалерею «Монументальна Шевченкіана», яку привіз з собою.
Вшанували пам`ять Великого Кобзаря молитвою та його віршами.
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Освячення та відкриття пам`ятника відбулося в неділю, 4 листопада 2018 року, - повідомили у відділі інформаційної політики облдержадміністрації.
На заході були присутні голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко, митрополит Луцький та Волинський Михаїл, голова Луцької райдержадміністрації Тарас Яковлев, перший заступник голови обласної ради Олександр Пирожик, заступник голови облдержадміністрації Денис П`ятигорець, Підгайцівський сільський голова Юрій Семенюк, священнослужителі та мешканці села.
"Пам`ятник дійсно величний. Але важливо, щоб ми пам`ятали, що писав Шевченко і від чого він нас застерігав. Так, він філософ, він поет, але він і пророк. Слова з Кобзаря – сьогодні зійшли з книги. Він боровся за правду, щирість. Він писав для всіх поколінь. Ми пам`ятаємо, поважаємо і читаємо", - зауважив голова ОДА.
Ініціатором встановлення монументу була Підгайцівська сільська рада. Проектували та виготовляли – скульптори Михайло Шумський та Віктор Міщук.
На заході був присутній і шевченкознавець та волонтер Руслан Теліпський. Він організував у Підгайцях фотогалерею «Монументальна Шевченкіана», яку привіз з собою.
Вшанували пам`ять Великого Кобзаря молитвою та його віршами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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