вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селі під Луцьком відкрили пам'ятник Тарасу Шевченку

У селі під Луцьком відкрили пам'ятник Тарасу Шевченку
У селі Підгайці Луцького району встановили монумент видатному українському художникові та письменнику Тарасу Григоровичу Шевченку.

Освячення та відкриття пам`ятника відбулося в неділю, 4 листопада 2018 року, - повідомили у відділі інформаційної політики облдержадміністрації.

На заході були присутні голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко, митрополит Луцький та Волинський Михаїл, голова Луцької райдержадміністрації Тарас Яковлев, перший заступник голови обласної ради Олександр Пирожик, заступник голови облдержадміністрації Денис П`ятигорець, Підгайцівський сільський голова Юрій Семенюк, священнослужителі та мешканці села.

"Пам`ятник дійсно величний. Але важливо, щоб ми пам`ятали, що писав Шевченко і від чого він нас застерігав. Так, він філософ, він поет, але він і пророк. Слова з Кобзаря – сьогодні зійшли з книги. Він боровся за правду, щирість. Він писав для всіх поколінь. Ми пам`ятаємо, поважаємо і читаємо", - зауважив голова ОДА.

Ініціатором встановлення монументу була Підгайцівська сільська рада. Проектували та виготовляли – скульптори Михайло Шумський та Віктор Міщук.

На заході був присутній і шевченкознавець та волонтер Руслан Теліпський. Він організував у Підгайцях фотогалерею «Монументальна Шевченкіана», яку привіз з собою.

Вшанували пам`ять Великого Кобзаря молитвою та його віршами.

У селі під Луцьком відкрили пам'ятник Тарасу Шевченку
У селі під Луцьком відкрили пам'ятник Тарасу Шевченку
У селі під Луцьком відкрили пам'ятник Тарасу Шевченку



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Тарас Шевченко, пам'ятник
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повідомили, хто загинув у перестрілці на луцькій автомийці
Квартирне питання в Луцьку 100 років тому
Активісти прийшли з «розбірками» на офіс волинської «Батьківщини». ФОТО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські капелани вирушили на Схід. ФОТО
Сьогодні, 18:46
У Луцьку мешканці з округів без депутатів просять підтримати їхні проекти
Сьогодні, 18:30
У селі під Луцьком відкрили пам'ятник Тарасу Шевченку
Сьогодні, 18:19
Мега відкриття віртуального світу у ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 18:16
Українка в Малайзії отримала довічне ув'язнення за торгівлю кокаїном
Сьогодні, 17:53
Схожі новини
У селі під Луцьком поставлять пам'ятник Шевченку У селі під Луцьком поставлять пам'ятник Шевченку
08 жовтень, 05:29
На Волині вшанували Тараса Шевченка На Волині вшанували Тараса Шевченка
22 травень, 2017, 18:26
Відкладав із пенсії: дідусь встановив пам’ятник Шевченку Відкладав із пенсії: дідусь встановив пам’ятник Шевченку
18 квітень, 2017, 16:27
У селі під Луцьком відкриють пам'ятник Шевченку У селі під Луцьком відкриють пам'ятник Шевченку
02 листопад, 12:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Владика Михаїл навів докази того, що УПЦ МП підпорядковується Росії. ВІДЕО
04 листопад, 16:16
 1
Опублікували фото автомобілів, на яких втікали учасники стрілянини на Набережній у Луцьку
Сьогодні, 19:29
 0
Трансляція боксу в кінотеатрі Multiplex. Усик vs Белью*
Сьогодні, 19:15
 0
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 6 листопада
Сьогодні, 19:00
 0
«Ти був тим, на кого рівнялися», – побратими про загиблого Максима Пасичнюка
Сьогодні, 18:54
 0
Медіа
відео
1/8