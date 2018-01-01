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«Директор ставить на дітях клеймо», – вчителька скандальної школи на Волині. ВІДЕО

«Директор ставить на дітях клеймо», – вчителька скандальної школи на Волині. ВІДЕО
У школу села Озеро Ківерцівського району 5 листопада зі 136 учнів до школи прийшло лише 15 дітей.

Таким чином батьки дітей вирішили протестувати проти скандальної директорки школи Світлани Степанюк, - повідомляє Суспільне Волині.

Як зазначають у сюжеті, претензії до методів роботи директорки мають не лише учні школи та їхні батьки, а й вчителі.

Так, за словами завуча школи Нелі Квач, 16 із 20 вчителіа – за звільнення директорки.

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Вчителька англійської мови Вікторія Уздеган каже: «Директор ставить на дітях клеймо». Мовляв, якщо дитина двієчник, то кращу оцінку, ніж двійка, вона отримати не може. Бо, якщо і виконає завдання добре і вчитель поставить їй кращу оцінку, то у директора одразу чимало претензій до цього вчителя.

«Бувало таке, що вчитель, пропрацювавши півроку, звільнявся», - додає освітянка.

Вчителька інформатики Руслана Бессарабчук, яка підтримує Світлану Степанюк, розповіла, що є головою профспілки, тому змушена стати на її бік. «Мене так проконсультували в «районо», і в Луцьк я зверталася… Сказали, що маю її морально підтримувати», - розповіла жінка.

Очільник районного відділу освіти Микола Грибук розповів, що як тільки скандальна директорка вийшла з «лікарняного», одразу поїхала на курси підвищення кваліфікації.

«Моя позиці однозначна – треба звільняти», - сказав Грибук.
Батьки ж вирішили, що завтра, 6 листопада, дітей у школу таки пустять. Утім, продовжать протест, якщо сесія райради не вирішить конфлікт на користь учнів та батьків.



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Теги: Озеро, Світлана Степанюк, режим тирана, Волинь
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