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Глава УАПЦ відвідав Луцьк. ВІДЕО

Глава УАПЦ відвідав Луцьк. ВІДЕО
Блаженніший митрополит Київський і всієї України Макарій (Українська Автокефальна Православна Церква) відвідав Волинь та очолив святкову Божественну літургію в одному із храмів Луцька на честь великомученика Дмитрія Солунського.

Про це пише Перший із посиланням на сюжет Сфера-ТВ.Луцьк.

До зустрічі з Макарієм парафіяни готувались з особливим трепетом. Адже кажуть для них, особливо у престольне свято – це велика подія.

Разом з митрополитом до Луцька прибув і керуючий Рівненсько-Волинською єпархією єпископ Гавриїл. Біля входу в храм святих великомученика Дмитрія та мученика Нестора Солунських, кліриків зустрів настоятель храму протоієрей Роман Романів та прихожани.

Діти прихожан храму святих великомученика Дмитрія та мученика Нестора Солунських теж підготувались до зустрічі з митрополитом Макарієм.

Після цього у храмі відбулась святкова літургія.

Під час літургії єпископ Гавриїл звершив ієрейську хіротонію над дияконом Костянтином Романівим. А після завершення служби Божої у храмі митрополит Макарій звершив чин освячення новозбудованої дзвіниці біля храму.



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Теги: УАПЦ, Макарій, Луцьк
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