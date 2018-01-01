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Відомо, які травми отримав кримінальний авторитет Аслан під час перестрілки у Луцьку

Відомо, які травми отримав кримінальний авторитет Аслан під час перестрілки у Луцьку
55-річний лучанин Гарсієв Аслан Адаєвич, відомий у кримінальних колах як «Аслан», постраждав під час перестрілки на вулиці Набережній у Луцьку. Наразі відомо, з якими травмами він потрапив у лікарню.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

За інформацією джерела, Аслан Гарсієв госпіталізований у Луцьку міську клінічну лікарню о 14:57 з вогнепальним пораненням грудної клітки і лівого стегна, струсом головного мозку та закритою черепно-мозковою травмою.

Нагадаємо, другий потерпілий – лучанин Кушнірук Володимир Петрович 1975 року народження. Його «швидка» передала на госпіталізацію у Луцьку міську клінічну лікарню о 14:49.

У нього – проникаюче ножове поранення черевної порожнини та садно правої половини грудної клітки.

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Відомо, які травми отримав кримінальний авторитет Аслан під час перестрілки у Луцьку

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Теги: Аслан Гарсієв, Набережна, перестрілка, Луцьк, автомийка
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