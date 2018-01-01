Відомо, які травми отримав кримінальний авторитет Аслан під час перестрілки у Луцьку

55-річний лучанин, відомий у кримінальних колах як «Аслан», постраждав під час перестрілки на вулиці Набережній у Луцьку. Наразі відомо, з якими травмами він потрапив у лікарню.Про цестало відомо з власних джерел.За інформацією джерела, Аслан Гарсієв госпіталізований у Луцьку міську клінічну лікарню о 14:57 з вогнепальним пораненням грудної клітки і лівого стегна, струсом головного мозку та закритою черепно-мозковою травмою.Нагадаємо,1975 року народження. Його «швидка» передала на госпіталізацію у Луцьку міську клінічну лікарню о 14:49.У нього – проникаюче ножове поранення черевної порожнини та садно правої половини грудної клітки.