Відомо, які травми отримав кримінальний авторитет Аслан під час перестрілки у Луцьку
Сьогодні, 21:44
55-річний лучанин Гарсієв Аслан Адаєвич, відомий у кримінальних колах як «Аслан», постраждав під час перестрілки на вулиці Набережній у Луцьку. Наразі відомо, з якими травмами він потрапив у лікарню.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
За інформацією джерела, Аслан Гарсієв госпіталізований у Луцьку міську клінічну лікарню о 14:57 з вогнепальним пораненням грудної клітки і лівого стегна, струсом головного мозку та закритою черепно-мозковою травмою.
Нагадаємо, другий потерпілий – лучанин Кушнірук Володимир Петрович 1975 року народження. Його «швидка» передала на госпіталізацію у Луцьку міську клінічну лікарню о 14:49.
У нього – проникаюче ножове поранення черевної порожнини та садно правої половини грудної клітки.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
За інформацією джерела, Аслан Гарсієв госпіталізований у Луцьку міську клінічну лікарню о 14:57 з вогнепальним пораненням грудної клітки і лівого стегна, струсом головного мозку та закритою черепно-мозковою травмою.
Нагадаємо, другий потерпілий – лучанин Кушнірук Володимир Петрович 1975 року народження. Його «швидка» передала на госпіталізацію у Луцьку міську клінічну лікарню о 14:49.
У нього – проникаюче ножове поранення черевної порожнини та садно правої половини грудної клітки.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Повідомили, хто загинув у перестрілці на луцькій автомийці
Передрук заборонений
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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