Від мертвих тварин до колес: лучани перетворюють каналізацію на звалище

До 50 тонн твердих відходів щомісяця викидають лучани й мешканці навколишніх сіл в міську каналізацію.Про це повідомили у прес-службі КП «Луцькводоканал».Люди масово використовують унітаз замість смітника, скидаючи туди все без розбору. Це призводить до засмічення каналізаційних мереж, закупорювань труб і до виникнення аварійних ситуацій. Варто пам'ятати – каналізація створена для приймання стічних вод та фекалій. Всі інші відходи необхідно викидати у смітник.Щоденно, разом з нечистотами, із житлових будинків і підприємств у каналізаційні мережі міста потрапляють тонни побутового сміття. Ганчірки, памперси, засоби особистої гігієни, зіпсовані овочі та фрукти, пакети, залишки їжі відправляють користувачі до унітазу.Вони руйнують решітки, які повинні затримувати великогабаритні відходи. У каналізації можна знайти і досить несподівані речі – від мертвих тварин у каналізаційній мережі до колес у каналізаційних колодязях.Через засмічення працівники КП «Луцькводоканалу» постійно здійснюють виїзди для прочистки каналізаційних мереж від закупорювань.Найчастіше причиною закупорки труб стають побутові та біологічні відходи. Те сміття, яке не осідає в колекторах, у великій кількості надходить на очисні споруди міста, створюючи зайве навантаження на обладнання.Будь-яке тверде сміття. Незалежно від походження, категорично забороняється змивати в унітаз тверді відходи, навіть якщо це дрібні крихти.Вологі серветки. Вони зроблені не з паперу, а з пластику, який не розчиняється і закупорює труби, створюючи великі непрохідні скупчення.Рис і макарони. Ці продукти розбухають і часто створюють закупорення труб.Яєчна шкаралупа. Дрібні шматочки шкаралупи склеюються з іншими, утворюючи кластери великих розмірів, які стають більшими і в кінці неминуче призводять до закупорки.Борошно. Призводить до закупорювання труб.Ліки. Отруюють воду.Волосся. Це головна і найпоширеніша причина засмічення труб у ванній.Наліпки з консервів, паперові коробки, ємності для їжі. Вони зроблені з матеріалів, які розчиняються дуже довго.Будь-які фарби, розчинники, клеї.Засоби контрацепції, жіночі та дитячі засоби гігієни. Вони можуть розтягуватися і чіплятися до стінок труби, закриваючи просвіт. Дуже часто призводять до закупорювань. Засоби гігієни та дитячі підгузки створені для поглинання вологи. У каналізації вони сильно розбухають й утворюють великі пробки.Залишки сигарет. Фільтри сигарет – синтетичні, вони розбухають і, що ще гірше, не розкладаються. Містять різні шкідливі речовини, такі як смоли і нікотин, які легко потрапляють у воду і отруюють її.