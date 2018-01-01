Від мертвих тварин до колес: лучани перетворюють каналізацію на звалище
Сьогодні, 21:52
До 50 тонн твердих відходів щомісяця викидають лучани й мешканці навколишніх сіл в міську каналізацію.
Про це повідомили у прес-службі КП «Луцькводоканал».
Люди масово використовують унітаз замість смітника, скидаючи туди все без розбору. Це призводить до засмічення каналізаційних мереж, закупорювань труб і до виникнення аварійних ситуацій. Варто пам'ятати – каналізація створена для приймання стічних вод та фекалій. Всі інші відходи необхідно викидати у смітник.
Щоденно, разом з нечистотами, із житлових будинків і підприємств у каналізаційні мережі міста потрапляють тонни побутового сміття. Ганчірки, памперси, засоби особистої гігієни, зіпсовані овочі та фрукти, пакети, залишки їжі відправляють користувачі до унітазу.
Вони руйнують решітки, які повинні затримувати великогабаритні відходи. У каналізації можна знайти і досить несподівані речі – від мертвих тварин у каналізаційній мережі до колес у каналізаційних колодязях.
Через засмічення працівники КП «Луцькводоканалу» постійно здійснюють виїзди для прочистки каналізаційних мереж від закупорювань.
Найчастіше причиною закупорки труб стають побутові та біологічні відходи. Те сміття, яке не осідає в колекторах, у великій кількості надходить на очисні споруди міста, створюючи зайве навантаження на обладнання.
Що категорично не можна викидати в раковину та в унітаз:
Будь-яке тверде сміття. Незалежно від походження, категорично забороняється змивати в унітаз тверді відходи, навіть якщо це дрібні крихти.
Вологі серветки. Вони зроблені не з паперу, а з пластику, який не розчиняється і закупорює труби, створюючи великі непрохідні скупчення.
Рис і макарони. Ці продукти розбухають і часто створюють закупорення труб.
Яєчна шкаралупа. Дрібні шматочки шкаралупи склеюються з іншими, утворюючи кластери великих розмірів, які стають більшими і в кінці неминуче призводять до закупорки.
Борошно. Призводить до закупорювання труб.
Ліки. Отруюють воду.
Волосся. Це головна і найпоширеніша причина засмічення труб у ванній.
Наліпки з консервів, паперові коробки, ємності для їжі. Вони зроблені з матеріалів, які розчиняються дуже довго.
Будь-які фарби, розчинники, клеї.
Засоби контрацепції, жіночі та дитячі засоби гігієни. Вони можуть розтягуватися і чіплятися до стінок труби, закриваючи просвіт. Дуже часто призводять до закупорювань. Засоби гігієни та дитячі підгузки створені для поглинання вологи. У каналізації вони сильно розбухають й утворюють великі пробки.
Залишки сигарет. Фільтри сигарет – синтетичні, вони розбухають і, що ще гірше, не розкладаються. Містять різні шкідливі речовини, такі як смоли і нікотин, які легко потрапляють у воду і отруюють її.
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Про це повідомили у прес-службі КП «Луцькводоканал».
Люди масово використовують унітаз замість смітника, скидаючи туди все без розбору. Це призводить до засмічення каналізаційних мереж, закупорювань труб і до виникнення аварійних ситуацій. Варто пам'ятати – каналізація створена для приймання стічних вод та фекалій. Всі інші відходи необхідно викидати у смітник.
Щоденно, разом з нечистотами, із житлових будинків і підприємств у каналізаційні мережі міста потрапляють тонни побутового сміття. Ганчірки, памперси, засоби особистої гігієни, зіпсовані овочі та фрукти, пакети, залишки їжі відправляють користувачі до унітазу.
Вони руйнують решітки, які повинні затримувати великогабаритні відходи. У каналізації можна знайти і досить несподівані речі – від мертвих тварин у каналізаційній мережі до колес у каналізаційних колодязях.
Через засмічення працівники КП «Луцькводоканалу» постійно здійснюють виїзди для прочистки каналізаційних мереж від закупорювань.
Найчастіше причиною закупорки труб стають побутові та біологічні відходи. Те сміття, яке не осідає в колекторах, у великій кількості надходить на очисні споруди міста, створюючи зайве навантаження на обладнання.
Що категорично не можна викидати в раковину та в унітаз:
Будь-яке тверде сміття. Незалежно від походження, категорично забороняється змивати в унітаз тверді відходи, навіть якщо це дрібні крихти.
Вологі серветки. Вони зроблені не з паперу, а з пластику, який не розчиняється і закупорює труби, створюючи великі непрохідні скупчення.
Рис і макарони. Ці продукти розбухають і часто створюють закупорення труб.
Яєчна шкаралупа. Дрібні шматочки шкаралупи склеюються з іншими, утворюючи кластери великих розмірів, які стають більшими і в кінці неминуче призводять до закупорки.
Борошно. Призводить до закупорювання труб.
Ліки. Отруюють воду.
Волосся. Це головна і найпоширеніша причина засмічення труб у ванній.
Наліпки з консервів, паперові коробки, ємності для їжі. Вони зроблені з матеріалів, які розчиняються дуже довго.
Будь-які фарби, розчинники, клеї.
Засоби контрацепції, жіночі та дитячі засоби гігієни. Вони можуть розтягуватися і чіплятися до стінок труби, закриваючи просвіт. Дуже часто призводять до закупорювань. Засоби гігієни та дитячі підгузки створені для поглинання вологи. У каналізації вони сильно розбухають й утворюють великі пробки.
Залишки сигарет. Фільтри сигарет – синтетичні, вони розбухають і, що ще гірше, не розкладаються. Містять різні шкідливі речовини, такі як смоли і нікотин, які легко потрапляють у воду і отруюють її.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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