вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Шукають чоловіка, який зник із лучанином після стрілянини. ВІДЕО

Шукають чоловіка, який зник із лучанином після стрілянини. ВІДЕО
На Рівненщині досі тривають пошуки зниклого після стрілянини рівнянина.

Про це повідомляє Сфера-ТВ.

Ще 27 жовтня до рівненської лікарні медики «швидкої» доставили пораненого 41-річного мешканця Луцька. Потерпілого виявили біля польової дороги поблизу села Городок Рівненського району.

У нього були вогнепальні поранення правого плеча та грудної клітки з обох сторін, перелом ребра, розрив нижньої долі легені, наскрізне поранення діафрагми.

А вже за два дні до поліції звернулася 26-річна рівнянка, що її 31-річний чоловік іще 27 жовтня пішов із знайомим, жителем Луцька, із дому і місце його перебування невідоме, а телефон вимкнений. Також поблизу села Хотинь у лісосмузі поліцейські знайшли спалений автомобіль «BMW 320D», яким рухалися безвісти зниклий рівнянин та лучанин.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: розшук, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повідомили, хто загинув у перестрілці на луцькій автомийці
Квартирне питання в Луцьку 100 років тому
Активісти прийшли з «розбірками» на офіс волинської «Батьківщини». ФОТО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Шукають чоловіка, який зник із лучанином після стрілянини. ВІДЕО
Сьогодні, 22:38
Від мертвих тварин до колес: лучани перетворюють каналізацію на звалище
Сьогодні, 21:52
Відомо, які травми отримав кримінальний авторитет Аслан під час перестрілки у Луцьку
Сьогодні, 21:44
Глава УАПЦ відвідав Луцьк. ВІДЕО
Сьогодні, 21:36
Артисти «VIP Тернопіль» влаштували сповідь перед студентами
Сьогодні, 21:25
Схожі новини
Поліція розшукує 29-річного волинянина, який переховується від слідства Поліція розшукує 29-річного волинянина, який переховується від слідства
11 жовтень, 17:20
Як на Волині рятували бабусю з онуком, котрі заблукали в лісі Як на Волині рятували бабусю з онуком, котрі заблукали в лісі
10 жовтень, 12:58
На Волині поліція розшукує грабіжника. ФОТО На Волині поліція розшукує грабіжника. ФОТО
10 жовтень, 10:45
На Волині розшукують грабіжника. ФОТО На Волині розшукують грабіжника. ФОТО
09 жовтень, 12:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Владика Михаїл навів докази того, що УПЦ МП підпорядковується Росії. ВІДЕО
04 листопад, 16:16
 1
Шукають чоловіка, який зник із лучанином після стрілянини. ВІДЕО
Сьогодні, 22:38
 0
Від мертвих тварин до колес: лучани перетворюють каналізацію на звалище
Сьогодні, 21:52
 0
Відомо, які травми отримав кримінальний авторитет Аслан під час перестрілки у Луцьку
Сьогодні, 21:44
 0
Глава УАПЦ відвідав Луцьк. ВІДЕО
Сьогодні, 21:36
 0
Медіа
відео
1/8