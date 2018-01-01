Шукають чоловіка, який зник із лучанином після стрілянини. ВІДЕО





Про це повідомляє



Ще 27 жовтня до рівненської лікарні медики «швидкої» доставили пораненого 41-річного мешканця Луцька. Потерпілого виявили біля польової дороги поблизу села Городок Рівненського району.



У нього були вогнепальні поранення правого плеча та грудної клітки з обох сторін, перелом ребра, розрив нижньої долі легені, наскрізне поранення діафрагми.



А вже за два дні до поліції звернулася 26-річна рівнянка, що її 31-річний чоловік іще 27 жовтня пішов із знайомим, жителем Луцька, із дому і місце його перебування невідоме, а телефон вимкнений. Також поблизу села Хотинь у лісосмузі поліцейські знайшли спалений автомобіль «BMW 320D», яким рухалися безвісти зниклий рівнянин та лучанин.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Рівненщині досі тривають пошуки зниклого після стрілянини рівнянина.Про це повідомляє Сфера-ТВ Ще 27 жовтня до рівненської лікарні медики «швидкої» доставили пораненого 41-річного мешканця Луцька. Потерпілого виявили біля польової дороги поблизу села Городок Рівненського району.У нього були вогнепальні поранення правого плеча та грудної клітки з обох сторін, перелом ребра, розрив нижньої долі легені, наскрізне поранення діафрагми.А вже за два дні до поліції звернулася 26-річна рівнянка, що її 31-річний чоловік іще 27 жовтня пішов із знайомим, жителем Луцька, із дому і місце його перебування невідоме, а телефон вимкнений. Також поблизу села Хотинь у лісосмузі поліцейські знайшли спалений автомобіль «BMW 320D», яким рухалися безвісти зниклий рівнянин та лучанин.

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