У Ковелі освятили Хрест пам’яті жертвам тоталітарного режиму. ФОТО

У Ковелі освятили оновлений Хрест пам’яті жертвам тоталітарного режиму – українцям та полякам.Про це повідомили у Ковельській міськраді.Варто нагадати, що його встановлено, де у листопаді 2000 року перепоховали останки трьох українців та трьох польських солдатів, які були знайдені при розкопках можливих місць захоронень в’язнів ковельської тюрми.Тож на табличці зазначено: «На цьому місці перезахоронені останки ексгумованих на цвинтарі 13-14.06.2000 р. в’язнів ковельської тюрми, розстріляних у червні 1941 року. Поряд, в одній могилі спочивають молоді польські жовніри, які загинули від рук НКВД в 1939-1941 роках. Вічна пам’ять всім жертвам більшовицького терору».Ініціював оновлення Хреста пам’яті настоятель римо-католицького костелу Святої Анни отець. Саме він з прихожанами храму і зібрали на це необхідні кошти.У заході, який поєднав пам’ять і біль двох народів — польського та українського, взяли участь заступник міського голови, Генеральний консул Республіки Польща в Луцьку, делегація з Польщі — представники Інституту національної пам’яті, організацій, які займаються пошуком захоронень поляків на території інших держав.Символічно, що цей Хрест стоїть поряд з пам’ятником жертвам Другої світової війни або ж як часто його називають — Примирення. Адже тут німецькі солдати та українські ветерани подали один одному руки.Непроста і трагічна історія України та Польщі. На жаль, є багато сторінок, які є болючими для обох народів.Тож, звертаючись до присутніх Ігор Прокопів наголосив: «Ми, як представники іншого покоління, маємо достойно вшанувати пам’ ять наших предків. Дякую усім, хто з відкритим серцем та щирою душею прийшов сюди, згадати тих, кого сьогодні немає серед нас. І чим більше буде таких спільних заходів, які об’єднують поляків та українців, ми будемо краще розуміти один одного. Бажаю нашим народам взаємоповаги. Це важливо для побудови майбутнього. Миру нам всім, толерантності та порозуміння».Також представник інституту національної пам’яті Польщі зачитав звернення свого керівника Ярослава Шарека. У ньому йдеться: «Для нас важливо відновити могили усіх поляків, які були знищені комуністичним тоталітарним режимом у 1939-1941 роках. Наша пам’ять про них вічно буде жити».Освятив Хрест пам’яті єпископ Луцької дієцезії римо-католицької церкви в Україніза участю духовенства Ковеля.Потому присутні поклали квіти до підніжжя пам’ятника. Також представники польської делегації відвідали інші поховання своїх земляків, які є на ковельському цвинтарі.