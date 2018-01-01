6 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
6 листопада день народження відзначають уродженка міста Луцька поетеса, член спілки письменників України Леся Холодюк, фотограф Вікторія Величко (на фото), журналіст Андрій Гнатюк та генеральний директор ТОВ «Онікс Союз» Геннадій Частяков.
Особисте свято відзначає також ще один член спілки письменників України поет Василь Півень, який народився на Волині.
Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів.
Також 6 листопада у світі відзначають Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів.
Цього дня у 1967 році в Луцьку відкрили пам'ятник Леніну.
6 листопада 1973 року в обласному центрі Волині створили Художній музей.
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Особисте свято відзначає також ще один член спілки письменників України поет Василь Півень, який народився на Волині.
Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів.
Також 6 листопада у світі відзначають Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів.
Цього дня у 1967 році в Луцьку відкрили пам'ятник Леніну.
6 листопада 1973 року в обласному центрі Волині створили Художній музей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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