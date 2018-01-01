6 листопада на Волині: гортаючи календар

6 листопада день народження відзначають уродженка міста Луцька поетеса, член спілки письменників України, фотограф(на фото), журналістта генеральний директор ТОВ «Онікс Союз»Особисте свято відзначає також ще один член спілки письменників України поет, який народився на Волині.Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів.Також 6 листопада у світі відзначають Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів.Цього дня у 1967 році в Луцьку відкрили пам'ятник Леніну.6 листопада 1973 року в обласному центрі Волині створили Художній музей.