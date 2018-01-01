Вже 9 місяців не можуть відновити пам’ятник на могилі видатної волинянки

Лесі Українці, який стоїть на її могилі на Байковому кладовищі.



І за 9 місяців влада міста так і не відновила його, - повідомляє



Нагадаємо, ввандали зняли бронзові прикраси з пам'ятника на могилі Лесі Українки на Байковому кладовищі в лютому 2018 року. Відтоді нічого не змінилося.



«Пам'ятник Лесі Українці стоїть пограбованим на Байковому кладовищі з лютого цього року ... Червоніють тільки штучні квіти, а не чиновники, які мають знайти і покарати злодіїв, або відтворити спотворений пам'ятник», – підкреслив журналіст Олександр Марущак.



Раніше про зникнення бронзових елементів з могили Лесі Українки повідомляли вже не одноразово. Останнього разу – у квітні 2017 року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві дев'ять місяців тому вандали пошкодили пам'ятник видатній волинянці, поетесі, який стоїть на її могилі на Байковому кладовищі.І за 9 місяців влада міста так і не відновила його, - повідомляє Сегодня Нагадаємо, ввандали зняли бронзові прикраси з пам'ятника на могилі Лесі Українки на Байковому кладовищі в лютому 2018 року. Відтоді нічого не змінилося.«Пам'ятник Лесі Українці стоїть пограбованим на Байковому кладовищі з лютого цього року ... Червоніють тільки штучні квіти, а не чиновники, які мають знайти і покарати злодіїв, або відтворити спотворений пам'ятник», – підкреслив журналістРаніше про зникнення бронзових елементів з могили Лесі Українки повідомляли вже не одноразово. Останнього разу – у квітні 2017 року.

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